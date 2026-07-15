‘Sumisión en nombre de Dios’: ¿Qué es el movimiento ‘tradwife’ y qué hay detrás de su discurso?

El movimiento 'tradwife' promueve un modelo de vida doméstica basado en los roles tradicionales de género.

Videos de pan de masa madre recién horneado, vestidos de inspiración vintage, cocinas impecables y familias numerosas. A primera vista, el contenido de las llamadas ‘tradwifes’ (abreviatura de traditional wife o “esposa tradicional”) parece indefenso al mostrar un estilo de vida doméstico y aparentemente tranquilo.

Sin embargo, especialistas advierten que detrás de las creadoras de contenido que acumulan millones de visualizaciones compartiendo recetas, labores del hogar y consejos sobre maternidad, se promueve una visión de los roles de género que cuestiona los avances del feminismo e incluso reivindica la subordinación de la mujer al hombre.

De acuerdo con un análisis publicado por The Conversation, este fenómeno ha ganado fuerza en redes sociales desde mediados de la década de 2000, pero hoy ya es una realidad en plataformas como TikTok e Instagram.

¿Qué significa ser una ‘tradwife’?

Las tradwifes suelen presentarse como mujeres casadas, amas de casa y madres dedicadas totalmente al hogar que “empoderan” a otras para que cumplan “su verdadero rol”, ideas que de acuerdo con investigadores en ciencias sociales, muchas veces están basadas en creencias misóginas que consideran a las mujeres, en cierto modo, menos capaces que los hombres.

Aunque muchas creadoras describen este estilo de vida como una elección personal, la investigación señala que buena parte del movimiento comparte ideas que van más allá de la vida doméstica. Entre ellas, la creencia de que la mujer debe someterse al liderazgo del esposo y que trabajar fuera del hogar no corresponde a su papel natural.

Las 'tradwifes' comparten contenido sobre cocina y cuidado del hogar para promover una visión conservadora sobre el papel de las mujeres. (Banco de imágenes 'Magnific')

El estudio explica que muchas personas llegan a este contenido por publicaciones aparentemente inofensivas sobre cocina, jardinería o decoración. Sin embargo, esos videos suelen funcionar como puerta de entrada a mensajes más amplios que rechazan principios impulsados por el feminismo, como la independencia económica de las mujeres o su autonomía sexual.

Según los autores, Arie Perliger, Director de Estudios de Justicia del UMass Lowell; y Catalina Jarry, estudiante de doctorado en Justicia pernal, el éxito del movimiento radica precisamente en que presenta esas ideas bajo una imagen cálida, aspiracional y visualmente atractiva, en lugar de recurrir a discursos abiertamente confrontativos.

La trampa de las ‘tradwife’: religión y política detrás del discurso

Otro elemento recurrente es el discurso religioso. Algunas creadoras apelan a interpretaciones del cristianismo o catolicismo para defender que la esposa debe obedecer y someterse a la autoridad del marido como parte del “orden establecido por Dios”.

Esa narrativa, explican los especialistas, convierte la sumisión conyugal en una virtud espiritual y no únicamente en una decisión personal.

“Como parte de nuestra investigación, analizamos cientos de publicaciones, videos y blogs de mujeres que siguen el movimiento “tradwife” en redes sociales. Sostenemos que esta cultura no solo busca restaurar los roles de género “tradicionales”, sino que también constituye una fuerza importante en la formulación de un nuevo modelo de feminidad: uno que incorpora una fuerte identidad religiosa, una estética femenina específica e ideas de extrema derecha.“, explica el estudio.

Especialistas señalan que, detrás de la estética de las 'tradwifes', conviven discursos religiosos, políticos y antifeministas. (Banco de imágenes 'Magnific')

Aunque algunas creadoras limitan su contenido al ámbito doméstico y religioso, otras participan activamente en debates políticos.

Entre los temas más frecuentes se encuentran la oposición al aborto, especialmente tras la revocación del fallo Roe v. Wade en Estados Unidos en 2022, así como el rechazo a los derechos de las personas LGBTQ+.

Según el estudio, algunas influencers sostienen que únicamente Dios puede determinar el género de una persona y que este corresponde exclusivamente al sexo biológico. En los casos más extremos, ese discurso llega a vincularse con el nacionalismo blanco y el nativismo, al defender familias numerosas como una forma de preservar una mayoría blanca y cristiana en Estados Unidos.

El alcance político de estas ideas también ha comenzado a reflejarse en otros debates dentro del conservadurismo estadounidense con el llamado “household voting” o “voto por hogar”, una propuesta impulsada por algunos sectores conservadores que plantea que cada familia emita un solo voto representado por el esposo o jefe del hogar, bajo el argumento de que la familia debe actuar como una sola unidad política.

¿Por qué el movimiento ‘tradwife’ gana seguidores?

Los investigadores sostienen que el éxito del movimiento responde, en parte, a inquietudes presentes en muchas mujeres sobre las dificultades para equilibrar el trabajo, la maternidad, las relaciones de pareja y la vida familiar.

En ese contexto, las tradwifes presentan los problemas contemporáneos como consecuencia del abandono de los roles tradicionales.

Un ejemplo citado en la investigación es un video del canal Girl Defined, en el que una de sus integrantes afirma: “A pesar de todos los años de feminismo y de libertad, las mujeres estamos más deprimidas, más ansiosas y sufrimos más que nunca, y lo que nos dicen que hagamos no funciona”.