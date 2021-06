En México, 11% de la población pertenece a la comunidad LGBTTTI+, según encuesta

El 15 por ciento de los adultos encuestados fueron incapaces o no dispuestos a definir su orientación sexual. (Cuartoscuro)

En México, el 11 por ciento de la población se consideró como no heterosexual, reveló la encuesta LGBT+ Orgullo 2021 elaborada por la consultora Ipsos.

De acuerdo con la encuesta, realizada a 19 mil 069 adultos en línea de entre 16 y 74 años de 27 países, de estas personas, el 3 por ciento dijo ser lesbiana, gay u homosexual; 7 por ciento bisexual; 1 por ciento asexual; y 1 por ciento escogió la opción “otro”.

Por otro lado, el 3 por ciento de los mexicanos entrevistados se consideró distinto del género masculino o femenino: el 1 por ciento se identificó como transgénero, no binario, no conforme, de género fluido o de otra manera, y el 2 por ciento prefirió no contestar.

En tanto, el 15 por ciento de los adultos encuestados fueron incapaces o no dispuestos a definir su orientación sexual.

México, entre los países con mayor apoyo a la comunidad LGBT

México es uno de los países a nivel mundial que muestra un mayor apoyo hacia la comunidad LGBTTTI+ en aspectos como bodas entre personas del mismo sexo, visibilidad y crianza de hijos.

Con 64 por ciento, fue uno de los tres principales países donde las personas dijeron tener un familiar, amigo o colega de trabajo de la comunidad LGBT, solo después de Brasil y Chile.

El 76 por ciento de las personas dijeron estar de cuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo y el 21 por ciento, el mayor porcentaje presentado, dijo haber asistido a una de estas bodas

En ese sentido, el 21 por ciento de los adultos en México (el cuarto país) dijo haber asistido a un evento público en apoyo a las personas LGBT, como por ejemplo una marcha del Orgullo, y el 60 por ciento señaló estar e acuerdo con que las parejas del mismo sexo tienen la misma probabilidad que otros padres de criar hijos con éxito.

El país también fue una de las principales naciones, con el tercer lugar junto a Italia, en apoyar al activismo empresarial sobre Igualdad LGBT con el 61 por ciento.













































19069 adultos en línea de entre 16 y 74 años en 27 países * Muestras en línea en Brasil, Chile, China continental, Colombia, India, Malasia, México, Perú, Rusia, Sur África y Turquía tienden a ser más urbanas, educadas, y / o ricos que la población general