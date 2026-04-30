En México, 31% de las mujeres desaparecidas son niñas y adolescentes, revela informe

La proporción de niñas y adolescentes entre las mujeres desaparecidas en México casi se duplicó en 15 años.

La desaparición de mujeres en México impacta especialmente a niñas y adolescentes, quienes representan casi una tercera parte de los casos, de acuerdo con un informe reciente de la Red Lupa, un organismo ciudadano de derechos humanos.

El documento señala que el 31 por ciento de las mujeres desaparecidas en el país son niñas y adolescentes, lo que de acuerdo con el organismo “revela una tendencia alarmante vinculada a la trata, la violencia y la impunidad.”

El reporte, compartido por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), advierte que al 5 de marzo de 2026, 8 mil 925 niñas menores de edad permanecían desaparecidas y no localizadas en México.

El análisis, elaborado a partir de casos registrados entre 1950 y marzo de 2026, muestra que las niñas y adolescentes concentran una proporción significativamente mayor de desapariciones entre mujeres que entre hombres, donde los menores representan el 8.5 por ciento.

Indicó que esta sobrerrepresentación ha ido en aumento con el paso de los años. Mientras que en 2010 las menores representaban el 20 por ciento de las mujeres desaparecidas (129 de 635 casos), para 2025 esta proporción se elevó a 39 por ciento (de mil 086 de 2 mil 780 casos).

El informe aclara, además, que estas cifras podrían estar subestimadas, especialmente en contextos migratorios, donde no existe un registro completo de personas desaparecidas en el territorio mexicano.

Desapariciones de niñas y adolescentes, vinculadas a redes de trata

El mismo informe señala que estas desapariciones podrían estar vinculadas a redes de trata de personas con fines de explotación sexual. Según la UNICEF, el 61 por ciento de las víctimas de trata en América Latina son niñas y adolescentes.

“Esta forma de explotación es la más detectada por las autoridades y constituye una de las actividades criminales más lucrativas a nivel mundial. Además, ocupa un lugar central en la trata de menores, cuyas víctimas son mayoritariamente mujeres.”, subraya el reporte.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el 60 por ciento de las niñas identificadas como víctimas de trata en 2022 lo fueron con fines de explotación sexual, con edades que suelen ubicarse entre los 13 y los 15 años.

El reporte advierte que este grupo es especialmente vulnerable, ya que suele ser percibido por las redes criminales como “más fáciles de manipular” .

Organizaciones civiles han alertado sobre un aumento sostenido de este delito, con un mayor número de denuncias en la Ciudad de México, particularmente a partir de la pandemia de COVID-19. Factores como la pobreza, la migración, la violencia familiar y la falta de protección institucional facilitan la captación de víctimas.

Aunque existen casos de secuestro, predominan los métodos de engaño: relaciones afectivas simuladas, falsas ofertas laborales o promesas de mejores oportunidades. Asimismo, situaciones como la violencia doméstica, la ruptura familiar o la huida del hogar incrementan la exposición de niñas y adolescentes a estas redes.

Al menos 8 mil 925 niñas permanecen desaparecidas y no localizadas en México, de acuerdo con el informe de Red Lupa. (Magdalena Montiel Velázquez)

El caso de María José Monroy Enciso

Entre los casos más estremecedores está en el María José Monroy Enciso, quien fue sustraída el 21 de septiembre de 2010, cuando tenía apenas 11 meses de edad, en Tecámac, Estado de México, luego de que un hombre atacara brutalmente a su madre, Maribel Enciso, dentro de la óptica donde trabajaba.

El agresor la hirió gravemente en el cuello antes de llevarse a la bebé.

El responsable fue detenido y sentenciado un mes después. Durante su juicio en 2016 aseguró haber asesinado a María José y arrojado su cuerpo en un canal de aguas negras; sin embargo, sus restos nunca fueron localizados.

De acuerdo con la Red Lupa, actualmente una de las principales líneas de investigación sostiene que María José pudo haber sido víctima de una red de trata con fines de adopción ilegal, una hipótesis que su madre ha impulsado durante años ante la falta de respuestas institucionales.

Maribel Enciso, madre de María José Monroy Enciso, durante una conferencia sobre la reforma en materia de desapariciones en junio de 2025. (Moisés Pablo Nava)

Tráfico de menores y focos rojos en México

El informe también alerta sobre el tráfico de menores, un fenómeno menos visible pero persistente, que implica el secuestro y comercialización de niñas, niños y adolescentes, especialmente de entre 0 y 5 años.

Finalmente, el informe cierra advirtiendo que, al analizar los datos por estado, se encontró que Tamaulipas destaca como una de las entidades con la mayor tasa de desaparición de de niñas no localizadas del país: 98 por cada 100 mil, sobre una población aproximada de 605 mil 326 niñas.

Le siguen el Estado de México con 89.7 (2 mil 503 casos registrados) y la Ciudad de México con una tasa de 70.2 (752 casos registrados).