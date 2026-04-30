Detienen a Guillermo ‘N’, líder de los Soto Jiménez, dedicados a estafar con camionetas de lujo

Guillermo "N", detenido en la Ciudad de México, aparentaba una vida de lujos para aparentar la compraventa de vehículos de lujo y estafar a sus víctimas.

Autoridades federales y capitalinas detuvieron este 30 de abril a Guillermo ‘N’ en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, presunto líder de Los Sotos Jiménez, una célula delictiva dedicada a robar camionetas de lujo mediante estafas.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detalló en un comunicado que señala al hombre de 31 años por el delito de asociación delictuosa.

“Esta organización criminal utilizaba redes sociales para aparentar un alto poder adquisitivo, contactar a potenciales víctimas y manifestar interés en la adquisición de vehículos de alta gama”, detalló la fiscalía local.

Posteriormente, las víctimas caían en el fraude tras recibir documentación bancaria apócrifa o transferencias sin fondos, que eran canceladas una vez entregadas las unidades.

La institución añadió que la detención se logró como resultado de trabajos de inteligencia e investigación para desarticular estructuras criminales dedicadas al fraude en operaciones de compraventa de vehículos.

En estas tareas participó personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina.

¿Quiénes son Los Soto Jiménez?

De acuerdo con las investigaciones, Guillermo “N” es identificado como uno de los líderes de Los Soto Jiménez, una agrupación delictiva dedicada al fraude en la compraventa de automóviles de lujo.

Las autoridades capitalinas añadieron que la organización tenía zonas de operación en siete estados de la república:

Nuevo León.

Puebla.

Guanajuato.

Jalisco.

Hidalgo.

Estado de México.

Ciudad de México.

Al detenido se le informaron sus derechos constitucionales y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

“Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de fortalecer las labores de inteligencia e investigación para combatir delitos que afectan el patrimonio de la ciudadanía y avanzar en el combate a la impunidad”, aseguraron las autoridades federales.