Desaparecidos en México: CIDH prepara un informe de balance regional 2025

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) prepara un informe específico sobre la crisis de desapariciones en México, en un contexto en el que el país acumula 133,601 personas desaparecidas y no localizadas, según datos citados en su más reciente reporte anual.

El documento, correspondiente al balance regional de 2025, señala que al cierre del periodo de corte se encontraba en proceso de aprobación y próxima a publicación una investigación dedicada exclusivamente al caso mexicano, lo que coloca nuevamente al país bajo observación internacional por la dimensión de esta problemática.

De acuerdo con la CIDH, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reporta 133,601 casos, con el Estado de México, Jalisco y Tamaulipas como las entidades con las cifras más altas.

“El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas señala que habría 133,601 personas desaparecidas y no localizadas”, expone el informe. Añade que las entidades con mayor número de casos son el Estado de México (14,844), Jalisco (13,635) y Tamaulipas (13,614).

CIDH ve crisis humanitaria grave

Para la CIDH la desaparición de personas y la emergencia forense “continúan siendo una crisis humanitaria grave” y alertó por los feminicidios, transfeminicidios y asesinatos de personas de la comunidad LGBTIQ+ , así como del alza en los casos de trata y de la violencia contra las mujeres.

Pese a este panorama, la Comisión reconoce que durante 2025 el Estado mexicano fortaleció sus mecanismos de respuesta institucional, particularmente en materia de búsqueda.

El informe también documenta presuntas violaciones graves a derechos humanos en operativos de seguridad realizados en distintas entidades del país durante el año pasado.

Además, la CIDH advierte que, aunque se han impulsado campañas y programas oficiales para combatir la tortura, la armonización legislativa de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura continúa pendiente en la mayoría de las entidades federativas.

La próxima publicación del informe especializado sobre México se da en un contexto de creciente presión nacional e internacional por el avance de las desapariciones y las demandas de colectivos de familiares, quienes han insistido en la necesidad de fortalecer la búsqueda, la identificación forense y el acceso a la justicia.

Apenas a principios de abril, un informe del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED) expresó la posibilidad de que los desaparecidos en México pueda ser un crimen de lesa humanidad por su envergadura, situación que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó de forma tajante.