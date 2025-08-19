Colectivos LGBT+ piden justicia para Joselinne Páez y Katia Daniela Medina, víctimas de transfeminicidio

Activistas trans y LGBT+ han protestado en varias ocasiones por los asesinatos contra mujeres trans y otros crímenes de odio.

Joselinne Páez, una mujer trans, fue víctima de un ataque violento y falleció a causa de ello en Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Activistas y colectivos LGBT+ locales exigen justicia por el transfeminicidio.

El ataque contra Joselinne Páez ocurrió el pasado 10 de agosto. Aunque la joven fue atendida de inmediato por la brutal golpiza, falleció a causa de las heridas el 16 de agosto.

El transfeminicidio de Joselinne se sumó al reciente asesinato de Katia Daniela Medina Rafael, activista trans, en Zapotlán el Grande, ocurrido el 9 de agosto.

Colectivos LGBT+ locales confirmaron el fallecimiento de Joselinne Páez a causa de las heridas del ataque. Además, señalaron que se trató de un transfeminicidio y exigieron a la Fiscalía de Jalisco que su caso sea investigado con perspectiva de género y diversidad sexual.

En un comunicado, Colectiva Disidente LGBTEPA+ y Colectiva Ciudadana Tepatitlense destacaron los asesinatos ocurridos contra personas de la diversidad sexual en los últimos dos meses, así, recordaron a las víctimas:

Leonel, maestro de la Sierra Negra, en Santiago Miahuatlán, Puebla.

Katia Daniela, mujer trans y activista Zapotlán el Grande, Jalisco.

Rosario ‘La Charis’, mujer trans de Juan José Ríos, Sinaloa

Gegé, maestro de danza contemporánea, en Iztacalco, Ciudad de México

Alexia, mujer trans defensora de derechos humanos en Emiliano Zapata, Veracruz

Felipe, servidor público y activista, en Santiago Maravatío, Guanajuato

Misael, joven originario de Matamoros, Tamaulipas

Valeria ‘La Vale’, adolescente trans de 17 años, originaria de Ahome, Sinaloa

Jesús y su pareja, Isaí, de Jilotzingo, Estado de México.

Transfeminicidio Katia Daniela Medina en Jalisco

Katia Daniela Medina fue defensora de derechos humanos, activista LGBTIQ+ y directora del Colectivo Trans Zapotlán.

La Oficina en México de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) lamentó el asesinato de Katia Medina e instó a una investigación eficaz que lleve a la sanción de los responsables del transfeminicidio.

La presidenta municipal de Zapotlán el Grande, Magali Casillas, reconoció la trayectoria de Katia Medina y lamentó su fallecimiento. También expresó su rechazo a los medios de comunicación que usaron palabras despectivas y no respetaron la identidad de género de la activista.

“Asimismo, desde este Gobierno Municipal, exigimos a las autoridades competentes que este caso sea investigado y tipificado con perspectiva de género y de diversidad sexual, tratándose como lo que es: un feminicidio”, expuso Casillas Contreras en Facebook.

El cuerpo de Katia Daniela fue hallado sin vida, con graves signos de violencia. El cuerpo fue dejado sobre la carretera libre Sayula - Ciudad Guzmán, de acuerdo con IM-Defensoras.

“El transfeminicidio de Katia ocurrió dos días antes del Día Estatal contra los Crímenes de Odio y en el marco de la presentación de la iniciativa para tipificar en el Código Penal local los crímenes de odio y los transfeminicidios como delitos por razón de identidad, orientación o expresión de género”.