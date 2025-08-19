Colectivos LGBT+ piden justicia para Joselinne Páez y Katia Daniela Medina, víctimas de transfeminicidio

Joselinne Páez, una mujer trans, fue víctima de un ataque violento y falleció a causa de ello en Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Activistas y colectivos LGBT+ locales exigen justicia por el transfeminicidio.
El ataque contra Joselinne Páez ocurrió el pasado 10 de agosto. Aunque la joven fue atendida de inmediato por la brutal golpiza, falleció a causa de las heridas el 16 de agosto.
El transfeminicidio de Joselinne se sumó al reciente asesinato de Katia Daniela Medina Rafael, activista trans, en Zapotlán el Grande, ocurrido el 9 de agosto.
Colectivos LGBT+ locales confirmaron el fallecimiento de Joselinne Páez a causa de las heridas del ataque. Además, señalaron que se trató de un transfeminicidio y exigieron a la Fiscalía de Jalisco que su caso sea investigado con perspectiva de género y diversidad sexual.
En un comunicado, Colectiva Disidente LGBTEPA+ y Colectiva Ciudadana Tepatitlense destacaron los asesinatos ocurridos contra personas de la diversidad sexual en los últimos dos meses, así, recordaron a las víctimas:
- Leonel, maestro de la Sierra Negra, en Santiago Miahuatlán, Puebla.
- Katia Daniela, mujer trans y activista Zapotlán el Grande, Jalisco.
- Rosario ‘La Charis’, mujer trans de Juan José Ríos, Sinaloa
- Gegé, maestro de danza contemporánea, en Iztacalco, Ciudad de México
- Alexia, mujer trans defensora de derechos humanos en Emiliano Zapata, Veracruz
- Felipe, servidor público y activista, en Santiago Maravatío, Guanajuato
- Misael, joven originario de Matamoros, Tamaulipas
- Valeria ‘La Vale’, adolescente trans de 17 años, originaria de Ahome, Sinaloa
- Jesús y su pareja, Isaí, de Jilotzingo, Estado de México.
Transfeminicidio Katia Daniela Medina en Jalisco
Katia Daniela Medina fue defensora de derechos humanos, activista LGBTIQ+ y directora del Colectivo Trans Zapotlán.
La Oficina en México de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) lamentó el asesinato de Katia Medina e instó a una investigación eficaz que lleve a la sanción de los responsables del transfeminicidio.
La presidenta municipal de Zapotlán el Grande, Magali Casillas, reconoció la trayectoria de Katia Medina y lamentó su fallecimiento. También expresó su rechazo a los medios de comunicación que usaron palabras despectivas y no respetaron la identidad de género de la activista.
“Asimismo, desde este Gobierno Municipal, exigimos a las autoridades competentes que este caso sea investigado y tipificado con perspectiva de género y de diversidad sexual, tratándose como lo que es: un feminicidio”, expuso Casillas Contreras en Facebook.
El cuerpo de Katia Daniela fue hallado sin vida, con graves signos de violencia. El cuerpo fue dejado sobre la carretera libre Sayula - Ciudad Guzmán, de acuerdo con IM-Defensoras.
“El transfeminicidio de Katia ocurrió dos días antes del Día Estatal contra los Crímenes de Odio y en el marco de la presentación de la iniciativa para tipificar en el Código Penal local los crímenes de odio y los transfeminicidios como delitos por razón de identidad, orientación o expresión de género”.