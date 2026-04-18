¿Quién es el fiscal de desaparecidos en CDMX, que ganó 1 mdp por venta de libros jurídicos?

Luis Eduardo Poletti Vega está del lado derecho de la fotografía y acompaña a la fiscal general de Justicia de la CDMX, Bertha Alcalde Luján.

El caso de Edith Guadalupe, la joven que desapareció el pasado miércoles y fue hallada muerta en un edificio de la alcaldía de Benito Juárez, reveló algunas malas prácticas en la procuración de justicia y la atención a víctimas de desaparición en la Ciudad de México.

Familiares de la joven aseguraron que, sin apoyo de las autoridades, llevaron a cabo la investigación para dar con el paradero de Edith Valdés; además, contaron que funcionarios de la Fiscalía capitalina pidieron dinero ‘por debajo del agua’ para ayudarlos.

Fueron los familiares de la joven quienes dieron con el edificio en la avenida Revolución, en el que habría ingresado para buscar trabajo y del que nunca salió. En este inmueble, horas después, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de Edith Guadalupe.

Tras el hallazgo, la familia de Edith Guadalupe Valdés reiteró que no recibieron ayuda de parte de las autoridades y que hicieron caso omiso a las pruebas que presentaron para agilizar la búsqueda.

Los elementos que presuntamente actuaron de forma indebida serían de la Fiscalía Especializada para la Investigación, Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada y la Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas (FIPEDE), que está bajo el cargo de Luis Eduardo Poletti Vega.

¿Quién es Luis Eduardo Poletti Vega, fiscal encargado de la FIPEDE?

El área señalada por omisiones ante el llamado de una familia que buscaba a una persona desaparecida está bajo el mando de Luis Eduardo Poletti Vega, un funcionario con años en la procuración de justicia.

Poletti fue encargado de la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura de la Fiscalía General de la República (FGR) del 15 de septiembre de 2009 al 15 de noviembre de 2019.

De acuerdo con su declaración patrimonial, ya como titular de la FIPEDE, en 2024 reportó ingresos por un millón 860 mil pesos. De ese monto, 860 mil pesos corresponden a su remuneración neta anual como fiscal (71,666 mensuales), mientras que un millón de pesos proviene del concepto de “actividad industrial, comercial y/o empresarial”.

Luis Eduardo Poletti Vega titular de la FIPEDE reportó ingresos por un millón de pesos por venta de libros jurídicos. (Documento oficial)

Poletti Vega afirma ser dueño de la “Librería del Abogado”, negocio que en 2023 registró ingresos por un millón de pesos, un aumento superior al 100 por ciento respecto a 2022, cuando obtuvo 400 mil pesos.

En 2020, la venta de libros jurídicos generó 200 mil pesos y en 2021 sumó 300 mil pesos.

A su patrimonio se agregan tres bienes inmuebles adquiridos de contado: un departamento de 64 metros cuadrados por 365 mil pesos en 2007, antes de su cargo en la FGR y la FGJCDMX; otro de la misma dimensión por 500 mil pesos en 2018; y un tercero, reportado como herencia, valuado en 700 mil pesos.

Sobre su formación académica, Poletti Vega es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Agentes ministeriales presuntamente pidieron dinero a familia de Edith Guadalupe

Magdalena Rivera, tía de la víctima, afirmó que personal de la Fiscalía indicó que debían esperar 72 horas bajo el argumento de que la joven pudo haberse ido con “el novio o con amigas”.

En este contexto, familiares señalaron que agentes ministeriales solicitaron dinero, sin precisar monto, para “agilizar” los procedimientos y entregar grabaciones de cámaras de vigilancia.

Ante la urgencia y el supuesto soborno, pidieron apoyo a vecinos y comerciantes de la zona para obtener pistas sobre el paradero de Edith Guadalupe.

Al respecto, Bertha Alcalde Luján, titular de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, informó que los oficiales señalados serán separados de sus cargos mientras se realiza la investigación.

“Sobre los posibles retrasos en la intervención por parte de los equipos de búsqueda inmediata (...) sobre posibles actos de corrupción señalados por las víctimas, incluyendo la solicitud de dinero. La conducta que señalan los familiares es muy grave e inaceptable; desde el primer señalamiento se dio intervención a Asuntos Internos (...) Como primera medida, el personal involucrado será separado de sus funciones mientras se desarrollan las indagatorias”, confirmó en una rueda de prensa.