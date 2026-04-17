Colectivo ‘Hasta encontrarles’ denuncia hallazgo masivo de restos humanos en límites de Tláhuac y Chalco

Jaqueline Palmeros, representante del colectivo, subrayó que no se ha construido el Centro de Resguardo prometido por la jefa de Gobierno Clara Brugada. (Quadratín).

Luego de que un colectivo de búsqueda realizó el hallazgo de mil restos óseos entre Tláhuac y Chalco, exigieron a las autoridades capitalinas un análisis digno, así como el correcto tratamiento del descubrimiento.

Carlos Ramirez, integrante del colectivo Hasta Encontrarles, detalló que los mil 76 restos localizados el pasado fin de semana en los límites del Estado de México, pertenecen a infantes y adultos, además condenó el trato indigno que las autoridades han mostrado respecto al hallazgo.

“Los recursos técnicos y humanos deben permanecer concentrados en la emergencia forense, hasta que se garantice que no queda un solo resto, fragmento humano por recuperar”, sentenció el representante del colectivo y dio a conocer la carta de exigencias con ocho puntos, misma que fue entregada a las autoridades.

¿Qué pide el colectivo de búsqueda ‘Hasta encontrarles’?

El grupo Hasta Encontrarles solicita: Que se asignen de manera inmediata recursos adicionales para garantizar que aumente la presencia de peritos, arqueólogos y antropólogos forenses por parte de la Fiscalía y la Comisión de Búsqueda de Personas.

Que se garantice que cada resto y fragmento óseo localizado sea trasladado y procesado siguiendo los estándares internacionales de identificación, ya que dentro de los más de mil restos y fragmentos localizados en la jornada podrían estar seres queridos que esperan regresar a casa.

Que se instale una mesa de seguimiento con las familias y nuestros acompañantes para que se informe con total transparencia sobre los avances en la localización, identificación e investigación de todos los casos de personas desaparecidas vinculadas a esta zona.

Que se entregue un informe exhaustivo sobre los restos y fragmentos óseos localizados, así como los hallazgos que sigamos encontrando en este sitio de dolor, garantizando la trazabilidad de cada uno de los hallazgos de interés forense para las familias.

Se realice un análisis de contexto multidisciplinario sobre la zona lacustre de Tláhuac-Chalco.

Es imperativo que las autoridades expliquen las dinámicas de violencia y territorialidad que han convertido este espacio en un sitio de depósito y ocultamiento de restos humanos.

Que se garantice el resguardo de la zona y la vigilancia permanente por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el perímetro.

Que no se tome ninguna decisión de cierre de punto sin el consenso y la validación de quienes buscamos hoy a un ser querido en la Ciudad de México y el Estado de México.

Que se garantice la seguridad e integridad de quienes participan en los procesos de búsqueda mediante la implementación de medidas de protección eficaces, oportunas y con enfoque diferenciado.

Finalmente Jaqueline Palmeros, representante del colectivo, subrayó que debido a que no se ha construido el Centro de Resguardo prometido por la jefa de Gobierno Clara Brugada, los restos encontrados el fin de semana fueron canalizados a periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad (FGJCDMX).

“En este momento las autoridades no comentan que se realiza un análisis y hay mesas de diálogo pero no se materializa una respuesta. Todo lo que encontramos son restos humanos, la fauna está descartada y se ampliará la búsqueda”, concluyó Palmeros.

Con información de Quadratín.