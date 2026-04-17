FGR pide reabrir caso vs. Naasón; Sheinbaum culpa a Gertz Manero de carpetazo

En México, sobrevivientes y exintegrantes de esta iglesia han criticado el cierre de la investigación por parte de la FGR, pese a las denuncias presentadas desde 2019 por los presuntos delitos de trata de personas, explotación y delincuencia organizada. [Fotografía. Especial]

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la fiscal General de la República (FGR), Ernestina Godoy, solicitó reabrir el caso de la iglesia de La Luz del Mundo y responsabilizó al exfiscal Alejandro Gertz de haber dado carpetazo al caso.

Este caso está relacionado con el líder de la iglesia evangélica La Luz del Mundo, Naasón Joaquín, quien está sentenciado en Estados Unidos por abuso sexual de menores y enfrenta acusaciones federales por crimen organizado, tráfico sexual y pornografía infantil.

En México, sobrevivientes y exintegrantes de esta iglesia han criticado el cierre de la investigación por parte de la FGR, pese a las denuncias presentadas desde 2019 por los presuntos delitos de trata de personas, explotación y delincuencia organizada.

Al respecto, la mandataria aseguró que la fiscal Godoy se acercó a las víctimas y pidió que se reabra el caso. “Pregunté en el gabinete, estuvo hoy (ayer) la fiscal. El año pasado, todavía con el fiscal Gertz, parece que ya no hubo mayor… o retiraron los cargos o algo así. Lo que hizo la fiscal ahora fue acercarse a las víctimas para que tuvieran una nueva audiencia, porque está pidiendo que se reabra el caso.

“El objetivo de la fiscal Ernestina Godoy, junto con las víctimas, es que se reabra el caso. El cierre fue el año pasado con el fiscal Gertz, las razones no las conozco”, refirió.

La mandataria, además leyó una tarjeta enviada por la fiscalía: “En junio del año pasado, la FGR determinó el no ejercicio de la acción penal. Las víctimas se inconformaron. El día de hoy (ayer) es la audiencia para que un juez determine si se revoca el no ejercicio de la acción penal. Si se revoca, la fiscalía va a continuar con la investigación y la fiscalía está apoyando para que en efecto se revoque el no ejercicio de la acción penal”. Más tarde se dio a conocer que la audiencia en la que se definiría el rumbo del caso contra Naasón Joaquín García fue aplazada para el 27 de abril.

Los sobrevivientes y exintegrantes de la Iglesia de La Luz del Mundo, Sochil Martin y Sharim Guzmán, han denunciado, en distintos medios, que existe un encubrimiento institucional en este caso.

En septiembre de 2025, Naasón Joaquín García fue imputado por cargos en una amplia red de crimen organizado y explotación infantil.