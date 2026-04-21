ONU se reúne con familiares de desaparecidos en México: ‘Difícil comprender su dolor y sufrimiento’

El Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, se reunió con familias y personas buscadoras.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, se reunió este martes con familiares de personas desaparecidas en México, en medio de la tensión generada por un reciente informe del organismo sobre la crisis de desapariciones en el país.

Türk, quien se encuentra de visita oficial en México desde el 17 de abril, compartió un mensaje en la cuenta de X de la organización, donde expresó su reconocimiento a las familias por su “coraje inquebrantable, fuerza y resiliencia”.

“Es difícil encontrar las palabras para describir mis intercambios de hoy en México con las familias de personas desaparecidas. Es aún más difícil comprender su dolor y sufrimiento. Su coraje inquebrantable, fuerza y resiliencia me inspiran profundamente; su búsqueda de la verdad y la justicia debe cumplirse”, señaló.

México destaca visita ‘positiva’ del alto comisionado de la ONU

La secretaria de Gobernación de México, Rosa Icela Rodríguez, calificó este martes como “positiva” la visita del alto comisionado de las Naciones Unidas, tras una reunión en la que acordaron mantener la colaboración permanente.

Rodríguez explicó que el encuentro se desarrolló en dos sentidos: por un lado, el Gobierno expuso el funcionamiento del sistema de derechos humanos en México y, por otro, escuchó observaciones y comentarios del representante de la ONU.

“El resultado fue positivo (...) Lo primero fue exponer cómo es el sistema de derechos humanos en México, cómo está este gran sistema que tenemos en México y que se ha ido construyendo y que en la actualidad se ha reforzado”, declaró la funcionaria.

La reunión entre Rodríguez y Türk ocurre apenas unos días después de que el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) expresara en un informe la posibilidad de que la situación de los desaparecidos en México, con más de 130 mil personas sin localizar, pueda ser un crimen de lesa humanidad por la magnitud del problema, una postura que de inmediato fue rechazada por el Gobierno de México y la presidenta Claudia Sheinbaum.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, durante su visita oficial a México. (Nicolas Tavira)

Derechos humanos, desapariciones y migración: los temas clave

Durante la reunión, añadió, se revisaron diversos temas como discriminación, búsqueda de personas desaparecidas, atención a víctimas, migración y los programas actualmente en marcha bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Hubo muchas preguntas sobre discriminación, sobre el tema de búsqueda, sobre el tema de víctimas, sobre migración, sobre todos los programas, los planes que tenemos en México”, dijo.

La titular de Gobernación subrayó que México reiteró su disposición de trabajar de manera coordinada con los organismos internacionales de derechos humanos “que pertenecen a Naciones Unidas y en general con todos los organismos internacionales”, afirmó.

Indicó que este compromiso no responde únicamente a obligaciones legales, sino a una política permanente de “respeto irrestricto a los derechos humanos”.

Agregó que también se abordaron los protocolos relacionados con el derecho a la libre manifestación de ideas y el nuevo plan en materia de búsqueda de personas desaparecidas, derivado de la reforma legal del 25 de julio del año pasado.

Con información de EFE.