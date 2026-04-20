Rosa Icela participa en diálogo con alto comisionado de la ONU: ‘Coincidimos en la cooperación’

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, participó este lunes 20 de abril en un diálogo con el alto comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Türk.

La funcionaria detalló que el Gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reitera así su compromiso con los derechos humanos y la atención a las víctimas y sus familias.

“Coincidimos en que la cooperación con @OACNUDH y el Sistema de Naciones Unidas en #México, amplía nuestras capacidades para alcanzar la verdad, la justicia y la reparación”, apuntó Rosa Icela Rodríguez en su cuenta oficial de Twitter.

El pasado 17 de abril, la secretaria de Gobernación destacó que tendría reuniones con el alto comisionado de la ONU durante su visita a México, por lo que apuntó que el gobierno estaba en disposición de colaborar con el organismo, para que igualmente este tome en cuenta el trabajo que se ha realizado en el tema de las desapariciones de personas.

Volker Türk realiza una visita a México con el fin de evaluar con las autoridades locales, organizaciones humanitarias y activistas el aumento en casos de personas desaparecidas, que ya superan los 133 mil, y la profundización de la crisis forense en el país.

Esto sucede luego de que el Comité contra la Desaparición Forzada, de la ONU, publicara un reporte en el que solicitó que las Naciones Unidas considere tomar medidas urgentes para apoyar al gobierno de México en la prevención, investigación y erradicación de dicho delito.

Pese al inicial rechazo del gobierno mexicano, al considerar que el Comité no tomó en cuenta medidas aplicadas actualmente ante la crisis de desaparecidos, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que se buscará una manera de colaborar con el alto comisionado Volker Türk.

Con información de AP.