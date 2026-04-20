Sheinbaum ‘amaga’ a gasolineros con revisiones del SAT si no respetan precio ‘tope’ del diésel

El incremento en el precio del diésel impacta en la inflación pues es el combustible que utiliza todo el transporte de carga en México

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) podría realizar revisiones a los gasolineros que no respeten el precio ‘tope’ del diésel acordado con el Gobierno, amagó la presidenta Claudia Sheinbaum este lunes 20 de abril.

La mandataria hizo este anuncio después de que la revisión de la Procuraduría Federal del Consumidor encontró que cerca de 45 por ciento de las gasolineras que venden diésel están vendiendo el litro de combustible por arriba del precio ‘tope’ de 28.30 pesos.

“No hay razón de ser (estos precios). Se está dando un apoyo de disminución del IEPS, basado en una fórmula, y se están destinando recursos públicos para subsidiar el diésel (...) Ahora estamos con lonas, pero también vamos a hacer toda la revisión con el SAT”, advirtió Sheinbaum en su ‘mañanera’ de este lunes 20 de abril.

La presidenta de México también adelantó que tendrá un nuevo encuentro con gasolineros el próximo martes 21 de abril para seguir revisando el tema, y avanzó que el Gobierno ya trabaja en un nuevo plan para bajar el precio del diésel de los 28 pesos.

La administración de Claudia Sheinbaun subsidia el pago del IEPS del diésel como parte de su plan para desacelerar la inflación en México. El diésel es el combustible que utiliza el transporte de carga y si su precio sube, impacta en las tarifas que estas unidades cobran para mover productos como frutas y verduras.

No obstante, el estimulo fiscal para el diésel tuvo un importante recorte para esta semana pues pasó de 80.35 a 43.17 por ciento. El subsidio significa que por cada litro de diésel, el Gobierno de México ‘paga’ 3.17 pesos del IEPS.

Este fue el acuerdo entre el Gobierno de Sheinbaum y gasolineros

La semana pasada, la administración federal y el sector gasolinero renovaron un pacto que establece el precio de la gasolina Magna (verde) por debajo de los 24 pesos, y un precio máximo del diésel en 28.30 pesos por litro.

El diésel es el combustible más ‘vulnerable’ a la guerra en Medio Oriente. Los precios del petróleo se desplomaron el viernes 17 de abril después de que Irán dijo que el Estrecho de Ormuz estaba desbloqueado, pero volvieron a subir tras un nuevo cierre en la región por desacuerdos entre Teherán y Donald Trump.

Este lunes 20 de abril, el precio del barril de la mezcla WTI sube 5.08 por ciento a los 88.11 dólares, mientras que el barril del Brent se cotiza en 94.80 tras un aumento de 4.89 por ciento.

¿Por qué el subsidio al diésel no es sostenible para el Gobierno?

Si bien puede ayudar a ‘contener’ la inflación, el subsidio para el pago del IEPS compromete el presupuesto y el gasto público para este 2026, afirmó el analista Manuel Herrejón.

“Cada vez que el gobierno reduce el IEPS para contener el precio de la gasolina, renuncia a ingresos fiscales. No los difiere, no los recupera después, simplemente deja de percibirlos”, alertó.

La ‘factura’ al Gobierno de México por el subsidio a las gasolinas podría alcanzar dimensiones preocupantes. Según cálculos de BBVA, la administración de Claudia Sheinbaum podría llegar a pagar hasta 38 mil millones de pesos en apoyos fiscales para los combustibles.

Con información de EFE