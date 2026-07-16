CNTE regresa con megamarcha a la CDMX: ¿Qué calles serán afectadas HOY 16 de julio?

La CNTE regresa a la CDMX con una nueva megamarcha este jueves.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) regresa a las calles de la Ciudad de México con una nueva megamarcha este jueves 16 de julio.

A partir de las 9:00 horas las secciones 9, 10, 11 y 60 de la CNTE se concentrarán en los alrededores de la estación del Metro Isabel La Católica.

El lugar donde se manifestarán los maestros de la CNTE como parte de la megamarcha es en la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública.

Por esa razón, las afectaciones viales serán cerca de la zona ubicada en Isabel La Católica 165, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

¿Qué zonas serán afectadas por las marchas de la CNTE?

En su agenda de movilizaciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) no descarta el arribo de autobuses que transporten a los manifestantes desde el punto de concentración y después al Zócalo de la Ciudad de México.

Además, también se prevé el arribo de los manifestantes a alguna dependencia de gobierno como las instalaciones de la SEP o de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Por esa razón, tampoco se descarta el bloqueo de distintas vialidades durante el día, pero todavía no se anuncian cuáles.

¿Qué exigen los maestros de la CNTE?

Maestros de la CNTE regresan a la CDMX tan solo unas semanas después de haber levantado su plantón en el Zócalo capitalino.

Los integrantes de la Coordinadora se manifiestan ante la falta de cumplimiento de los acuerdos establecidos en la minuta de la mesa tripartita entre SEP y Segob.

“Realizarán una manifestación con la finalidad de presionar a las autoridades educativas para que atiendan los compromisos pendientes y den una respuesta satisfactoria a su pliego petitorio”, dice la agenda. Entre sus principales exigencias están:

Basificación definitiva .

. Homologación de prestaciones.

Abrogación de la Ley del ISSSTE .

. Cancelación de la reforma educativa.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum se negó a hablar de las nuevas manifestaciones de la CNTE en su conferencia ‘mañanera’ del miércoles y recordó que en agosto comenzarán las consultas de la SEP, escuela por escuela, para preguntar a los maestros por sus necesidades y lo que necesitan para elaborar una nueva reforma educativa.