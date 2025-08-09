Del vestido Miu Miu a la ‘guerra del maíz’: Los rostros de Altagracia, la millonaria asesora de Sheinbaum

Con apenas 32 años, sin cargo público ni afiliación partidista, Altagracia Gómez Sierra es clave en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se desempeña como “embajadora” empresarial de la nueva administración.

Los negocios de Altagracia Gómez, con intereses en agroquímicos, transporte, bienes de consumo e inmobiliario, se concentran en el grupo Promotora Empresarial de Occidente, además de Grupo Minsa, donde la joven tiene una participación importante.

Sin embargo, su trayectoria sólida en los negocios contrasta con su estilo personal vistoso y juvenil, que rompe con el estereotipo del empresario tradicional.

Gina Diez Barroso, fundadora de una firma de desarrollo inmobiliario y miembro del consejo de Gómez Sierra, asegura que cuando ha acompañado a Altagracia a foros empresariales, “en un instante deja con la boca abierta a 15 hombres de más de 50 años, porque sabe de energía, de minas, de commodities, de finanzas, de migración, de lo que le pongas”, según el reportaje Altagracia Gómez, la joven empresaria que asesora a Sheinbaum, publicado en la edición más reciente de la revista Bloomberg Businessweek México.

El outfit con el que Altagracia Gómez pidió confiar en México

Gómez Sierra atrajo los reflectores durante la presentación del Plan México, una estrategia diseñada por el gobierno de Claudia Sheinbaum y la iniciativa privada para contrarrestar los posibles efectos de la amenaza y posible aplicación de los aranceles de Donald Trump a México, el socio comercial número 1 de Estados Unidos.

Altagracia Gómez es una de las principales promotoras del Plan México. (Fotoarte: El Financiero Crédito: IA/ Shutterstock / Cuartoscuro)

En el lanzamiento del Plan México, Altagracia lució un abrigo de cuadros con cuello de encaje que, de acuerdo con Bloomberg Businessweek México, era de la marca Miu Miu y con un valor de unos 60 mil pesos (más de 3 mil dólares).

Semanas después, en el Baile Inaugural Hispano en Washington, Altagracia Gómez lució un vestido negro con escote en la espalda, presuntamente de la marca Alexander McQueen, cuyo precio en línea alcanza los 8, 590 dólares, unos 160 mil pesos.

Los atuendos de una de las asesoras de la presidenta no pasaron desapercibidos para los partidos de oposición a Morena, que criticaron los outfits de Altagracia Gómez.

Sin embargo, Sheinabum defendió a Altagracia Gómez y señaló que la empresaria no recibe ni un solo peso de salario del gobierno.

“Hay muchas (críticas contra ella), primero que si iba vestida que no sé cómo... Primero, Altagracia es una empresaria, ella no trabaja en el Gobierno. Ella de manera solidaria, fraternal, honoríficamente, pone su tiempo para ayudarnos a desarrollar el Plan México“, dijo en la conferencia mañanera del 16 de enero.

Sheinbaum remarcó que las críticas contra Altagracia Gómez reflejan la misoginia que existe en nuestro país. “Es mucha cobardía, odio, insidia, misoginia, y por lo mismo se queda ahí en esa red”, aseguró la mandataria al ser cuestionada sobre los señalamientos que se realizan en redes sociales como X, antes Twitter.

La ‘guerra del maíz’ y el papel clave de Altagracia Gómez en el gobierno

Más allá del glamour, Altagracia Gómez juega un papel fundamental en el sexenio de Claudia Sheinbaum. Ambas se conocieron en 2022 cuando la hoy presidenta analizaba participar en la contienda electoral para llegar a Palacio Nacional.

Altagracia Gómez fue operadora clave del acuerdo para contener la inflación de la canasta básica de productos. (Fotoarte: El Financiero Crédito: IA/ Shutterstock / Cuartoscuro)

Tras el triunfo de Sheinbaum en las elecciones presidenciales de 2024, Altagracia Gómez fue operadora clave del acuerdo para contener la inflación de la canasta básica de productos.

Posteriormente, Gómez Sierra, quien ha señalado que no planea buscar un cargo público, reapareció como pieza importante del pacto para contener el precio de los productos de maíz.

El papel de la joven empresaria le ha valido el reconocimiento de la presidenta y de quienes han tenido la oportunidad de conocerla. “Altagracia es quien es, es auténtica, es brillante”, concluye Díez Barroso.