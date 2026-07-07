Hallan sin vida a Edith Ortega y Francisco Rocha, pareja desaparecida en Campeche

La Fiscalía General del Estado de Campeche confirmó el hallazgo sin vida de Francisco Rocha Suárez y Edith Ortega Bilbao, pareja reportada como desaparecida desde el pasado 29 de junio en el municipio de Escárcega.

En un operativo interinstitucional, las autoridades realizaron una diligencia en un predio del mismo municipio, donde localizaron los cuerpos e “indicios” que quedaron bajo resguardo para las investigaciones.

“Como resultado de los dictámenes periciales, en coordinación con sus familiares, se confirmó que los cuerpos corresponden a Francisco Rocha Suárez y Edith Ortega Bilbao, quienes previamente habían sido reportados como personas no localizadas”, se lee en una tarjeta informativa publicada este martes 7 de julio.

Hijas de Francisco y Edith pidieron ayuda a Sheinbaum

Las hijas de la pareja aseguraron que sus padres fueron privados de la libertad por sujetos armados e hicieron un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para solicitar apoyo en su localización.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, la privación de la libertad ocurrió a plena luz del día. Francisco y Edith viajaban en una cuatrimoto y fueron vistos por última vez entre las 15:00 y las 16:00 horas.

“No hemos dormido, no paramos de buscarlos por todos lados y además hemos sido víctimas de amenazas, de extorsiones, de falsificaciones, y mis padres aún no aparecen (...). Clamamos a ustedes para que no seamos un número más, una carpeta de investigación más, que no seamos huérfanas”, escribieron en redes sociales tras denunciar la desaparición de sus padres.

Los familiares también solicitaron apoyo de la gobernadora Layda Sansores, así como del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, entre otras autoridades.

Según la versión de la familia, Francisco y Edith se dirigían a su trabajo en un rancho ubicado en la colonia La Chiquita cuando perdieron comunicación con ellos.

Las hijas sostienen que fueron víctimas de amenazas e intentos de extorsión. Sin embargo, las autoridades no informan el móvil del secuestro ni del asesinato de la pareja.

El gobierno enfrenta la crisis de personas desaparecidas en el país, donde se acumulan más de 130 mil personas desaparecidas, según datos oficiales. La cifra aumenta de forma constante y algunos casos mantienen presuntos vínculos con el reclutamiento por grupos del crimen organizado.

En tanto, las autoridades sostienen que mantienen atención a los colectivos de búsqueda, pese a los señalamientos de miles de familias por la falta de resultados en esta crisis.