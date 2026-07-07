México sí ganó, Xcaret regalará 150 mil entradas gratuitas a su parque; todo lo que debes saber

La derrota de México en los octavos no impidió que Xcaret cumpliera la promesa que hizo a los aficionados, aunque el equipo dirigido por Javier Aguirre no consiguió el boleto a los cuartos de final del Mundial, el parque confirmó que entregará las 150 mil entradas gratuitas que había anunciado durante la competencia.

Inicialmente, Xcaret contemplaba regalar 50 mil entradas, cifra que posteriormente aumentó a 150 mil, siempre y cuando México venciera a Inglaterra en los octavos de final. Sin embargo, tras la derrota del combinado nacional, la empresa decidió mantener el beneficio para quienes participaron en la dinámica.

“Las 150 mil entradas gratis sí van. México ganó, ganó corazones, orgullo y esperanza. Eso no lo mide un marcador. México cumplió en la cancha”, publicó Xcaret en sus redes sociales oficiales. Posteriormente, el parque turístico compartió un mensaje para felicitar a la Selección Mexicana y aseguró que “el orgullo siempre gana”.

México perdió ante Inglaterra y no pasó a cuartos de final. (Foto: Cuartoscuro)

¿Quiénes recibirán las entradas gratis de Xcaret?

Antes del partido entre México y Ecuador, Xcaret lanzó una convocatoria para que los aficionados se registraran en su sitio web y participaran por una de las 150 mil cortesías, en caso de que el Tri avanzara. En ese momento todavía no se conocía que Inglaterra sería el próximo rival en el Estadio Ciudad de México.

Para participar era necesario completar un registro con datos personales y aceptar los términos y condiciones de la promoción, la cual estuvo limitada a 150 mil personas. Actualmente, la página del registro se encuentra cerrada.

¿Cómo saber si ganaste una entrada gratis para Xcaret?

Ahora, la empresa informó que quienes se registraron y resultaron seleccionados deberán revisar, en los próximos días, el correo electrónico con el que realizaron su inscripción, ya que por ese medio recibirán la información correspondiente.

Hasta el momento, Xcaret no ha dado a conocer la fecha exacta en la que comenzará la entrega de las cortesías, por tanto, piden estar atento a la bandeja de entrada.

¿Cuáles son los requisitos para hacer válida la promoción de Xcaret?

Xcaret también recordó los lineamientos que deberán cumplir las personas beneficiadas para poder canjear su entrada gratuita.

Entre las principales condiciones destacan las siguientes:

Demostrar la nacionalidad mexicana.

La cortesía es válida únicamente para una persona y es intransferible.

No incluye acceso al buffet, casilleros ni equipo de esnórquel, requerido en algunas atracciones.

La promoción estuvo limitada a 150 mil registros.

Es obligatorio presentar una credencial para votar (INE) vigente al momento del canje.

La entrada no puede venderse, transferirse ni revenderse.

Solo pueden participar personas mayores de edad.

Además, las cortesías pueden utilizarse desde el momento de su entrega y hasta el 31 de julio de 2027. No obstante, existen fechas restringidas, entre ellas el Festival de Vida y Muerte, la temporada alta de diciembre de 2026, Semana Santa de 2027 y los días en que se lleve a cabo la Travesía Sagrada.

La empresa también informó que únicamente se canjean 100 cortesías por día, por lo que recomendó a los ganadores planear con anticipación la fecha de su visita.