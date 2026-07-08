Toyota no está sola: ¿Cuáles son las marcas de autos que han ‘mudado’ su producción a EU?

De acuerdo con el INEGI, en junio,la producción de vehículos ligeros cayó 1.9 por ciento anual y las exportaciones se desplomaron 9.2 por ciento. (Shutterstock).

Como era de esperarse, los aranceles de Donald Trump a los autos comenzó a impactar a las grandes marcas productoras de vehículos y han comenzado a tomar decisiones, como mover sus fábricas de México.

Una de ella es Toyota, que el 7 de julio anunció que mudaría la producción de su camioneta Tacoma, de Tijuana a Estados Unidos.

Pero se unen también Nissan, Honda y Stellantis, que poco a poco han ido anunciando las medidas que toman, no solo por los aranceles, también por circunstancias como la competencia en el mercado de autos electricos chinos, señala Enrique Quintana en su columna La tormenta automotriz que ya le pega a México.

Quintana detalla que México fue en 2025 el principal destino mundial de los autos chinos eléctricos, con cerca de 573 mil unidades hasta noviembre.

Esto significa que las plantas mexicanas producen para Norteamérica, pero el mercado interno es conquistado por vehículos asiáticos, según datos de la Asociación China de Fabricantes de Automóviles (CAAM)

Quintana también argumenta que según Bloomberg, el arancel promedio efectivo que pagan los autos hechos en México al entrar a Estados Unidos es de casi 19 por ciento, otra razón para que las grandes marcas ‘se muden’.

Además, de acuerdo con el INEGI, en junio,la producción de vehículos ligeros cayó 1.9 por ciento anual y las exportaciones se desplomaron 9.2 por ciento.

“La Oficina del Censo de Estados Unidos mostró que en el primer trimestre, las compras estadounidenses de vehículos y autopartes mexicanas cayeron 11.3 por ciento”, destaca también Quintana.

¿Cómo se han ‘mudado’ Toyota, Nissan, Honda y Stellantis de México?

Quintana recordó en su columna que Nissan cerró en marzo su histórica planta de CIVAC,en Morelos. Esta fue la primera que construyó fuera de Japón, en 1966.

Además, a inicios de julio se informó en Bloomberg que Nissan trabaja para reducir los costos de los modelos fabricados en México, con el objetivo de combatir el impacto de los aranceles, que han dificultado la venta de esos vehículos en Estados Unidos.

Nissan presta especial atención a los vehículos que actualmente están sujetos a un arancel del 25 por ciento, puntualizó el director ejecutivo, Iván Espinosa, en una entrevista con Bloomberg Television.

Los aranceles “están haciendo que parte de la gama de vehículos que llevamos desde México sea difícil de vender”, afirmó Espinosa durante el programa Bloomberg Surveillance.

A la mudanza se une también Honda, que ha delineado el traslado a Estados Unidos de la producción de la HR-V que fabrica en Celaya.

Finamente, la marca Stellantis anunció que moverá parte de su producción de pickupsa territorio estadounidense