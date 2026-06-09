Stellantis retira más de un millón de Jeeps… por riesgo de incendio; ¿qué falla reportan los vehículos?

La campaña de retiro afecta a más de 787 mil unidades Wrangler y 289 mil Gladiator correspondientes a los años modelo 2021 a 2025. (Foto: Shutterstock)

Stellantis NV retirará del mercado más de un millón de vehículos Jeep en Estados Unidos debido a una falla eléctrica que podría provocar incendios, por lo que recomendó a los propietarios estacionar sus unidades al aire libre y alejadas de otros vehículos hasta que el problema sea reparado.

La falla está relacionada con un posible sobrecalentamiento en el cableado de la bomba electrohidráulica de dirección asistida en determinados modelos Jeep Wrangler y Jeep Gladiator, según documentos publicados en el sitio web de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA).

El desperfecto puede provocar un incendio incluso cuando el vehículo está apagado.

¿Qué modelos retiro Stellantis por riesgo de incendio?

La campaña de retiro afecta a más de 787 mil unidades Wrangler y 289 mil Gladiator correspondientes a los años modelo 2021 a 2025. Además, unos 254 mil vehículos adicionales serán llamados a revisión fuera de Estados Unidos.

Stellantis señaló en un comunicado emitido el martes que la medida se tomó “por un exceso de precaución”. La automotriz agregó que trabaja para acelerar la disponibilidad de una solución y espera contar con una reparación definitiva a más tardar en julio.

¿Qué falla reporta Stellantis en sus camionetas?

La compañía comenzó a investigar el problema en 2023, pero cerró la revisión debido a la baja incidencia de casos detectados.

Sin embargo, la NHTSA inició una investigación independiente en 2024. Stellantis informó que tiene conocimiento de una lesión potencialmente relacionada con esta falla, aunque no se han reportado accidentes.

Por separado, Stellantis también anunció el retiro de aproximadamente 17 mil minivanes híbridas enchufables Chrysler Pacifica debido a un problema en el paquete de baterías que podría ocasionar incendios.

La empresa indicó que el riesgo disminuye cuando la batería se encuentra descargada, por lo que recomendó a los propietarios evitar recargar los vehículos hasta que se implemente una solución al problema.