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¿Frío o calor en Puebla y Morelos? Así estará el clima este jueves 9 de julio

El pronóstico del clima para Puebla y Morelos este jueves 9 de julio indica temperaturas mínimas de 9 y máximas de 26 grados, con probabilidad de lluvia en la tarde.

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Así estará el clima en Puebla y Morelos este jueves 9 de julio. (Carolina Jiménez Mariscal)
Por Redacción

El clima en Puebla y Morelos para este jueves 9 de julio será fresco y nublado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica temperaturas entre los 9°C y 25°C. Se esperan vientos moderados y lluvias aisladas en la tarde, impactando la región central del país.

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¿Qué temperaturas esperan Puebla y Morelos este jueves?

En la ciudad de Puebla, se esperan mínimas de 10.3°C y máximas de hasta 25.0°C. El cielo estará medio nublado con viento de 8 km/h. Sus municipios, como Puebla, tendrán temperaturas entre 10°C y 25°C, con ambiente fresco.

En Cuernavaca, Morelos, se pronostican mínimas de 11.7°C y máximas de 24.7°C, con cielo nublado y viento de 5 km/h. Sus áreas, como Cuernavaca, esperan temperaturas entre 12°C y 26°C. Esto genera un ambiente ligeramente más cálido en la zona de Morelos.

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(Carachure Bautista Jesús)

¿Lloverá este jueves en Puebla y Morelos?

El SMN indica chubascos y lluvias en gran parte del país. Para Puebla y Morelos, la probabilidad de precipitación es aislada por la tarde. Estas lluvias pueden incluir descargas eléctricas y rachas de viento, así que se recomienda tomar precauciones.

El viento soplará a 8 km/h en Puebla, 5 km/h en Cuernavaca y 7 km/h en Cholula. El cielo estará medio nublado en Puebla, pero nublado en Cuernavaca y Cholula. Esto sugiere una mayor cobertura de nubes en Morelos y la región de Cholula, con vientos ligeros.

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¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Jueves 9 de julio: Máxima de 24°C, Mínima de 10°C, Medio nublado, viento de 7 km/h.

Viernes 10 de julio: Máxima de 26°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h.

Sábado 11 de julio: Máxima de 25°C, Mínima de 10°C, Medio nublado, viento de 8 km/h.

La tendencia para los próximos días en Puebla y Morelos es de temperaturas con una ligera alza el viernes, llegando a 26°C. Luego se estabilizarán. Se mantendrán cielos con nubosidad variable y vientos moderados. La probabilidad de lluvia persistirá, con menor intensidad hacia el fin de semana.

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¿Qué llevar y cómo protegerse en Puebla y Morelos?

Ante las variaciones de temperatura y posibles lluvias, se recomienda a los habitantes de Puebla y Morelos mantenerse hidratados. Es importante usar ropa ligera y de colores claros. Se sugiere llevar paraguas o impermeable, y evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día.

Para este jueves, se aconseja vestir en capas por los cambios de temperatura entre la mañana y la tarde. Un suéter ligero y una chamarra impermeable son ideales. No olvide llevar un paraguas, especialmente si sus actividades son al aire libre por la tarde, cuando la probabilidad de lluvia es mayor.

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Fuente: CONAGUA.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.

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