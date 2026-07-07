Puebla y Morelos esperan un miércoles 8 de julio con temperaturas frescas y cielo nublado

Las condiciones generales para Puebla y Morelos este miércoles indican cielos nublados de forma persistente. (Foto: Cuartoscuro)

Puebla y Morelos esperan un miércoles 8 de julio con cielos nublados y temperaturas frescas, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La región centro-sur del país tendrá un ambiente templado a fresco a lo largo de la jornada, sin la expectativa de eventos climáticos extremos.

Se prevé la posibilidad de algunas lluvias ligeras o lloviznas esporádicas, lo que contribuirá a mantener una atmósfera agradable para las actividades diarias en ambas entidades.

¿Qué temperatura habrá mañana en Puebla y Morelos?

En la ciudad de Puebla, se esperan temperaturas mínimas de 10.7°C y máximas de 23.7°C. Los municipios de Puebla capital, como el centro histórico y zonas aledañas, registrarán valores actuales cercanos a los 20.8°C, con rangos que irán de los 10°C a los 25°C durante el día.

Estas condiciones sugieren un ambiente fresco por la mañana y noche, volviéndose templado al mediodía, por lo que se recomienda vestir en capas para adaptarse a los cambios térmicos de la jornada.

Cuernavaca, en Morelos, tendrá una mínima de 11.3°C y una máxima de 23.7°C. Sus municipios, como la capital, esperan valores entre 12°C y 25°C. En contraste, Cholula, en Puebla, será más fresca con una mínima de 10.0°C y una máxima de 22.7°C. Localidades como San Andrés Cholula registrarán rangos de 10°C a 24°C, siendo esta la zona con las temperaturas más bajas de la región en el amanecer.

¿Hay probabilidad de lluvias en Puebla y Morelos?

Las condiciones generales para Puebla y Morelos este miércoles indican cielos nublados de forma persistente.

Aunque no hay un pronóstico de lluvias intensas directamente en la zona, existe la posibilidad de lloviznas esporádicas o chubascos aislados.

La nubosidad será una constante durante todo el día, lo que ayudará a mantener las temperaturas frescas y un ambiente húmedo, ideal para quienes buscan escapar del calor intenso que se percibe en otras latitudes del país.

El viento será ligero en la región centro-sur. En Puebla y Cholula, se espera una velocidad de 7 km/h, mientras que en Cuernavaca el viento alcanzará los 5 km/h. Estas velocidades no representan un riesgo.

(Carachure Bautista Jesús)

La condición de cielo nublado dominará en las tres ciudades, lo que influirá en la percepción de la temperatura. El SMN prevé chubascos y lluvias fuertes en gran parte de México, lo que mantiene la atención en posibles cambios.

¿Cómo se presenta el clima en los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Miércoles 8 de julio: Máxima de 23°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

Jueves 9 de julio: Máxima de 23°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.

Viernes 10 de julio: Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 9 km/h.

La tendencia climática para el resto de la semana en Puebla y Morelos muestra una continuidad en los cielos nublados y temperaturas frescas.

Se espera que las mínimas se mantengan alrededor de los 10°C y 11°C, mientras que las máximas subirán ligeramente hasta los 25°C el viernes. La presencia de nubosidad persistente es la característica principal, lo que sugiere un ambiente fresco y sin grandes variaciones térmicas drásticas en los próximos días, invitando a planificar actividades al aire libre con precaución.

¿Qué se recomienda ante el clima en Puebla y Morelos?

Ante las temperaturas frescas y el cielo nublado, se recomienda a la población de Puebla y Morelos mantenerse hidratada, incluso si el calor no es intenso. Es importante consumir agua regularmente y evitar cambios bruscos de temperatura que puedan afectar la salud.

Para quienes realicen actividades al aire libre, se sugiere usar ropa cómoda y ligera, pero llevar una prenda adicional como un suéter o chamarra, especialmente durante la mañana y al caer la tarde, cuando el ambiente se enfría.

Se aconseja a los habitantes protegerse de la radiación solar, aunque el cielo esté nublado, ya que los rayos ultravioleta pueden traspasar las nubes y causar daños.

El uso de bloqueador solar es una medida preventiva importante.

Además, es fundamental prestar atención a niños y adultos mayores, quienes son más sensibles a los cambios de temperatura, asegurándose de que estén bien abrigados en las horas más frescas del día y evitando exposiciones prolongadas al ambiente frío.

¿Afectará el clima las actividades diarias?

Las condiciones de cielo nublado y temperaturas frescas no deberían afectar significativamente las actividades cotidianas en Puebla y Morelos.

Sin embargo, quienes planeen eventos al aire libre o deportes, deberán considerar la nubosidad y la posibilidad de lloviznas.

La visibilidad será buena en general, pero siempre es prudente conducir con precaución, especialmente en las mañanas, cuando la visibilidad puede ser ligeramente reducida por la bruma o neblina ligera en algunas zonas, incrementando el riesgo en carreteras.

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