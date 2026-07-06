Clima en CDMX y Edomex: Siguen los aguaceros para el martes 7 de julio

Así está el clima para la Ciudad de México y Estado de México para el 7 de julio.

El clima en el Valle de México para el martes 7 de julio estará dominado por un cielo nublado y la posibilidad de lluvias dispersas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan temperaturas frescas al amanecer y templadas por la tarde, afectando a la Ciudad de México y varias zonas del Estado de México. Este patrón climático se debe a una circulación ciclónica y canales de baja presión.

¿Qué temperaturas se esperan en CDMX y Edomex mañana?

En la Ciudad de México, el termómetro marcará una mínima de 10°C y una máxima de 22.7°C. El viento soplará a 4 km/h. Se recomienda a los habitantes prepararse para un día con cielo mayormente cubierto. Las condiciones atmosféricas sugieren un día sin grandes extremos térmicos, manteniendo un ambiente fresco y agradable en la capital.

Para el Estado de México, Toluca tendrá una mínima de 6°C y una máxima de 17.7°C, siendo la ciudad más fría de la zona. Naucalpan de Juárez registrará entre 10°C y 22°C. Ecatepec de Morelos será la más cálida, con mínimas de 10.7°C y máximas de 23.7°C. Estas variaciones térmicas marcan contrastes importantes en la región del Valle de México.

¿Habrá lluvias en el Valle de México este martes?

El SMN anticipa que la combinación de una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera y canales de baja presión ocasionará chubascos y lluvias fuertes en gran parte del país, incluyendo el Valle de México. Estas precipitaciones podrán venir acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, especialmente durante la tarde.

Las lluvias pronosticadas para el martes podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, además de generar deslaves, inundaciones y encharcamientos. También se espera visibilidad reducida en algunos puntos. Es fundamental conducir con precaución y estar atento a los avisos de Protección Civil. La probabilidad de lluvia se mantiene constante durante el día en toda la zona.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex esta semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días es el siguiente:

Martes 7 de julio : Máxima de 23°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

: Máxima de 23°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h. Miércoles 8 de julio : Máxima de 22°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

: Máxima de 22°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h. Jueves 9 de julio: Máxima de 23°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.

Durante la semana, el Valle de México mantendrá condiciones de cielo nublado con temperaturas estables. Las mínimas rondarán los 10°C y las máximas no superarán los 23°C. La probabilidad de lluvia persiste en la región, lo que indica un patrón climático húmedo y fresco. No se esperan cambios drásticos, predominando un ambiente típico de la temporada de lluvias en el centro del país.

¿Qué recomendaciones seguir en CDMX y Edomex?

Ante las condiciones de cielo cubierto y posibles lluvias, se aconseja llevar un paraguas o impermeable. Es importante vestir con capas de ropa para adaptarse a los cambios de temperatura entre la mañana fresca y la tarde templada. Mantenerse hidratado es clave, incluso con el ambiente fresco, para evitar cualquier malestar y cuidar la salud.

Para quienes transitan por zonas altas o con bajas temperaturas como Toluca, se recomienda abrigarse bien, especialmente por la mañana y noche. En Ecatepec y Ciudad de México, se sugiere ropa ligera durante el día y una chamarra para la noche. Conducir con precaución en caso de lluvia es fundamental para prevenir accidentes en las vialidades de la zona.

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