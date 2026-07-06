Clima en Puebla y Morelos: Esperan hasta 23 grados este martes 7 de julio, con temperaturas frescas

Se espera clima nublado para Morelos y Puebla este martes 7 de julio.

El pronóstico del clima para Puebla y Morelos este martes 7 de julio señala un día con cielo nublado y temperaturas frescas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que canales de baja presión y humedad provocarán lluvias en el centro del país.

Cielo nublado sobre Puebla y Morelos. Fuente: SMN.

¿Qué temperaturas habrá mañana en Puebla y Morelos?

La ciudad de Puebla tendrá una temperatura mínima de 10.3°C y una máxima de 23.0°C, con cielo nublado y viento de 7 km/h. En la capital poblana, los grados estarán entre 11°C y 25°C.

En Cuernavaca, Morelos, la mínima será de 12.0°C y la máxima de 23.3°C. Para Cholula, Puebla, los grados irán de 10.0°C a 22.0°C. Ambas con cielo nublado.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Lloverá mañana en Puebla y Morelos?

El SMN advierte que canales de baja presión y humedad del Pacífico ocasionarán lluvias fuertes con descargas eléctricas. Esto aplica a gran parte de México, incluyendo la región de Puebla y Morelos.

Estas lluvias podrían venir con ráfagas de viento y caída de granizo. Se anticipa que causen desbordamientos, deslaves e inundaciones, por lo que se recomienda tomar precauciones.

¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos esta semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Martes 7 de julio: Máxima de 25°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h.

Miércoles 8 de julio: Máxima de 22°C, Mínima de 10°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

Jueves 9 de julio: Máxima de 22°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

La tendencia para los próximos días muestra un patrón de temperaturas frescas y cielos nublados. Las máximas se mantendrán alrededor de los 22°C y las mínimas en 10°C, con condiciones estables de viento.

¿Cómo prepararse para el clima en Puebla y Morelos?

Ante el pronóstico de lluvias y posibles bajas temperaturas, se recomienda a la población mantenerse hidratada. Es clave protegerse de cambios bruscos de temperatura para evitar enfermedades respiratorias.

Al salir de casa, es aconsejable llevar un paraguas o impermeable, sobre todo por la tarde. Usar ropa abrigadora en las mañanas y noches será fundamental para el confort en la región.

Fuente: CONAGUA.

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