Países europeos enfrentan su tercera ola de calor y suben alertas por incendios forestales

Europa occidental se prepara para la tercera gran ola de calor del verano, que está avivando las peligrosas condiciones para los incendios forestales y poniendo a prueba los sistemas eléctricos en toda la región.

Según los modelos meteorológicos y los pronosticadores gubernamentales, un sistema de alta presión provocará una ola de calor esta semana en Francia, el sur de Inglaterra y la península ibérica. Se prevé que el suroeste de Francia alcance los 40 °C (104 °F) en algunas zonas el lunes y el martes.

El cambio climático está intensificando los periodos de calor extremo en el continente que se calienta más rápidamente. El calor y la sequía sin precedentes han provocado el peor inicio de la temporada mundial de incendios forestales, y los científicos climáticos advierten que un fenómeno de El Niño en desarrollo podría generar condiciones aún más adversas a finales de este verano.

Se pronostican nuevamente temperaturas extremas para Francia, donde la temperatura promedio podría aumentar entre 5 °C y 10 °C por encima de lo normal esta semana y la próxima, según un análisis del meteorólogo de Vaisala, Matthew Dross. Se prevé que las temperaturas en Londres alcancen los 34 °C el lunes y nuevamente el jueves, según la Oficina Meteorológica del Reino Unido.

El impacto del calor sostenido está empezando a hacerse notar, y la sequedad del suelo aumenta el riesgo de nuevos incendios forestales en Francia, España, Portugal y Grecia.

La Unión Europea ha desplegado un número récord de bomberos en todo el continente, junto con 22 aviones de extinción de incendios, para ayudar a combatir los incendios, según declaró la portavoz de la Comisión Europea, Eva Hrncirova, en una rueda de prensa celebrada el lunes en Bruselas.

Durante el fin de semana, Portugal y Francia solicitaron ayuda de emergencia a la UE para combatir los incendios forestales que asolaban el país. Los bomberos europeos también están prestando asistencia en Grecia.

Unas 10 mil personas han sido evacuadas debido a un incendio forestal que azota los Pirineos Orientales, en el suroeste de Francia. El fuego se inició el sábado y ha arrasado unos 46 kilómetros cuadrados, según France Info. Varios trenes en el sur de Francia sufrieron interrupciones en el servicio el lunes a causa de los incendios, según la compañía de transporte SNCF.

La tercera etapa del Tour de Francia, entre Granollers (España) y Les Angles (Pirineos Orientales), se disputará según lo previsto el lunes. Sin embargo, se celebrará sin público y sin las caravanas publicitarias en el tramo francés del recorrido, para evitar sobrecargar los servicios de emergencia.

Los incendios forestales han arrasado unos 145 kilómetros cuadrados en Francia en lo que va de año, casi el triple de la cantidad que se habrá que quemar en la misma fecha de 2025, según declaró el primer ministro Sébastien Lecornu en una sesión de la Asamblea Nacional el lunes.

Se prevé que los precios de la electricidad aumenten esta semana, ya que el calor incrementa la demanda de refrigeración, mientras que las altas temperaturas amenazan con sobrecargar el suministro eléctrico.

Électricité de France SA ha advertido que podría verse obligada a limitar la producción de la central nuclear de Chooz a partir del viernes debido al bajo nivel del agua en el río Mosa, que se utiliza para la refrigeración de la planta. Las advertencias previas de EDF sobre posibles reducciones en la producción de las centrales de Blayais, Bugey, Golfech y Saint-Alban, debido al aumento de la temperatura del agua en los ríos Garona y Ródano, siguen vigentes.

Según las previsiones de la empresa de análisis Kpler, se espera que los precios de la electricidad en Alemania para el día siguiente superen los 200 euros por megavatio-hora las noches del jueves y el viernes, cuando la generación de energía solar disminuye y la demanda de electricidad se mantiene alta, mientras que se prevé que los precios en Francia superen los 170 euros por megavatio-hora durante el mismo período.

Esto contrasta con los precios de la electricidad en Alemania y Francia, que rondaron los 150 euros por megavatio-hora durante la hora punta del lunes por la noche, según datos de Epex Spot SE .

La producción de energía solar en Francia alcanzó un récord de 21,9 gigavatios el lunes, según datos del operador de transmisión eléctrica RTE.