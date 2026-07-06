Arabia abarata crudo por reapertura del Estrecho de Ormuz; aplica mayor recorte de precios en 26 años

20% de los cargamentos de crudo y gas pasaban por el Estrecho de Ormuz antes de que 'estallara' una guerra entre EU e Irán.

Arabia Saudita aplicó el mayor recorte al precio de su principal variedad de crudo para los clientes asiáticos de los últimos 26 años, debido a que la reapertura del Estrecho de Ormuz aumentó la oferta mundial y la competencia entre empresas.

La petrolera estatal Saudi Aramco rebajará el precio de su crudo Arab Light para Asia en 11 dólares por barril en agosto, para quedar con un descuento de 1.50 dólares respecto del referencial regional, según una lista de precios consultada por Bloomberg.

La reducción supera ampliamente el recorte de 8 dólares que esperaban los analistas consultados en una encuesta de Bloomberg.

¿Cuánto cayeron los precios del petróleo tras reapertura del Estrecho de Ormuz?

El precio del petróleo ha caído con fuerza desde mediados de junio, cuando Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo para detener las hostilidades y permitir la reanudación del tránsito por el Estrecho de Ormuz, el paso estratégico que permaneció prácticamente cerrado desde el inicio del conflicto en febrero.

El Brent ha retrocedido hasta alrededor de 72 dólares por barril, un nivel similar al que registraba a finales de febrero, cuando Estados Unidos e Israel iniciaron su ofensiva contra Irán.

Los crudos de Medio Oriente también han perdido valor ante la inminente llegada de una nueva ‘ola’ de suministro procedente de la región, que amenaza con saturar a las refinerías asiáticas.

En un momento dado, Aramco elevó sus envíos de crudo hasta aproximadamente 90 por ciento de los niveles previos a la guerra, tras reanudar las exportaciones desde el puerto de Ras Tanura, en el Golfo Pérsico.

Antes de la guerra, Ras Tanura era el principal punto de embarque del petróleo saudí. Sin embargo, Aramco desvió la mayor parte de esos cargamentos hacia su terminal de Yanbu, en el mar Rojo, debido a que la guerra entre EU e Irán dejó prácticamente bloqueado el Estrecho de Ormuz.

El grupo de productores OPEP+, encabezado por Arabia Saudita y Rusia, acordó otro aumento moderado de las cuotas de producción para agosto. Durante la guerra, el grupo había aprobado incrementos principalmente simbólicos, ya que Ormuz permanecía prácticamente cerrado y varios productores del Golfo tenían pocas posibilidades de elevar realmente su producción.

Ahora, con el tránsito marítimo normalizándose, Arabia Saudita, Irak y Kuwait podrán aprovechar plenamente sus mayores cuotas, una señal de que la organización no limitará la capacidad de sus miembros para aumentar la extracción de crudo.

Buques prefieren la ruta ‘avalada’ por Irán para cruzar Estrecho de Ormuz

Al menos ocho buques controlados por la japonesa Mitsui OSK Lines salieron del Estrecho de Ormuz por una ruta cercana a Irán, incluyendo algunos de los últimos petroleros atrapados que abandonaron la vía marítima.

Según datos de seguimiento de buques recopilados por Bloomberg y la base de datos Equasis, los buques incluyen cinco superpetroleros, cada uno con capacidad para transportar 2 millones de barriles de crudo, dos buques quimiqueros y un buque de transporte de automóviles. Navegan en convoy y algunos ya habían intentado salir, antes de abortar su viaje.

Durante el fin de semana, varios petroleros abandonaron sus intentos de cruzar Ormuz por una ruta gestionada por Estados Unidos cerca de la costa de Omán. Algunos de los buques concluyeron su travesía cambiando su ruta para acercarse a Irán, país que ha declarado repetidamente que solo permitirá el paso a los buques que cuenten con su autorización.