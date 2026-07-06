¿Y si sí te multan? Así queda el Hoy No Circula en CDMX y Edomex para este martes 7 de julio

¿Se acabó el tráfico con el fin del Mundial 2026 en CDMX? El Hoy No Circula operará con normalidad este martes 7 de julio en la Ciudad de México y el Estado de México.

Ya sea que salgas al trabajo o a la escuela, toma precauciones, ya que los autos para los que aplica el programa Hoy No Circula son los que cuentan con este engomado y terminaciones de placa:

Engomado: Rosa.

Terminación de placas: 7 u 8.

Toma en cuenta que el Hoy No Circula aplica de 5:00 a 22:00 horas, por lo que antes o después si puedes utilizar tu auto.

Si necesitas información precisa sobre los días en los que no circula tu auto, da clic aquí para entrar al portal de la Ciudad de México y saber qué días del mes no lo puedes usar.

Autos exentos del Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Los autos para los que no aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este martes 7 de julio son:

Autos particulares que no tengan engomado rosa ni terminación de placas 7 u 8.

que no tengan engomado rosa ni terminación de placas 7 u 8. Tractores agrícolas.

Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.

Motocicletas.

Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.

Autos eléctricos.

Coches híbridos PHEV o REEV y HEV con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.

o y con motores de propulsión a gasolina y eléctrico. Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico expedidas únicamente por el Gobierno de la Ciudad de México.

Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.

Autos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

Carros que porten Holograma “EXENTO” .

. Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “00” por dos años. Salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la CAMe emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos.

emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos. Autos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “0”, por seis meses. Salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la CAMe emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos.

emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos. Vehículos que porten Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre y cuando transporten a personas con discapacidad.

Autos que porten Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.

Carros que porten placas para personas con discapacidad.

Vehículos que porten Pase Turístico Metropolitano , dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días. Vehículos que porten Pase Turístico Paisano , durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano.

, dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días. Vehículos que porten , durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano. Coches que porten los oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular, emitidos por la Secretaría.

Vehículos que porten en lugar visible oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para exentar las limitaciones a la circulación.

¿Hay Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

La respuesta es no. La calidad del aire en la Ciudad de México y el Estado de México se mantuvo de aceptable a mala, con índices que no fueron suficientes para decretar la contingencia ambiental, y por ello tampoco el Doble Hoy No Circula.

Las fuertes lluvias en CDMX, en parte, han beneficiado para que no se concentren los contaminantes, esto debido a la inestabilidad de la atmósfera y las corrientes de viento. Con ello, no se prevén contingencias ambientales en los próximos días.