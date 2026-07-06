No solo la derrota duele: Festejos del México vs. Inglaterra en CDMX lesionan a chilangos con fracturas

El operativo de salud desplegado por el partido México vs. Inglaterra en la Ciudad de México brindó 801 atenciones médicas y realizó 26 traslados hospitalarios.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) informó que el operativo especial implementado con motivo del partido México vs. Inglaterra brindó 801 atenciones médicas y realizó 26 traslados hospitalarios por fracturas, contusiones y crisis de ansiedad.

El despliegue ocurrió para reforzar la seguridad de las y los aficionados luego de que las concentraciones multitudinarias dejaran cinco muertos durante las actividades relacionadas con el Mundial de Futbol 2026.

Durante un mensaje, la secretaria de Salud Pública, Nadine Gasman Zylbermann, detalló que el operativo contó con la participación coordinada del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), Cruz Roja, la Secretaría de Salud Pública, IMSS, IMSS Bienestar, ISSSTE y Pemex.

“El despliegue de un amplio equipo de atención médica prehospitalaria y el apoyo interinstitucional, ha permitido reducir riesgos y mitigar daños, ante la magnitud de las celebraciones”, explicó Sedesa en un comunicado.

Para la cobertura del evento se instalaron puestos de atención médica en el Zócalo, el Estadio Ciudad de México, la zona de la Última Milla y 15 módulos sobre Paseo de la Reforma, desde la Estela de Luz hasta el Monumento a la Revolución.

En total participaron 738 profesionales de la salud, entre médicos, enfermeras, paramédicos, urgenciólogos, personal de apoyo y especialistas en salud mental. De ellos, 200 pertenecían a instituciones federales y otros 200 a la Cruz Roja, quienes llegaron desde diferentes estados del país.

Paseo de la Reforma concentró la mayoría de las atenciones

De las 801 atenciones registradas durante la jornada del domingo:

490 ocurrieron en Paseo de la Reforma, con 20 traslados .

ocurrieron en Paseo de la Reforma, con . 71 fueron en el Zócalo, con un traslado .

fueron en el Zócalo, con . 240 se realizaron dentro del Estadio Ciudad de México, con cinco traslados.

Las principales causas de atención fueron contusiones, heridas, fracturas, intoxicaciones por alcohol, hipertensión arterial y crisis de ansiedad.

Además, el Instituto de Atención y Prevención de las Adicciones instaló 15 puntos de atención sobre Reforma, donde brindó apoyo a 155 personas por consumo de sustancias psicoactivas, irritación ocular, malestar corporal y atención en salud mental.

Las autoridades señalaron que algunas personas recibieron más de un servicio médico, entre ellos hidratación, toma de signos vitales, primeros auxilios psicológicos, acompañamiento a zonas de descanso por consumo excesivo de alcohol y contención emocional para familiares y acompañantes.

Más de 3 mil 500 atenciones durante el Mundial

La secretaria Nadine Gasman informó que, desde el inicio del Mundial el pasado 11 de junio y hasta la madrugada de este domingo, el operativo sanitario ha acumulado 3 mil 563 atenciones médicas y 93 traslados hospitalarios, atendiendo tanto a personas nacionales como extranjeras.

De acuerdo con la clasificación de triage institucional: