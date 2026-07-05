Se acabó el ‘llévele, llévele’: ‘Merch’ pirata sobrevive en Estadio CDMX a escondidas

La mercancía piata es una cultura —y hasta ‘tradición’ ya— alrededor de eventos masivos en el país y el Estadio Ciudad de México en el Mundial 2026 no ha sido la excepción a esta regla; sin embargo, para el partido de la Selección Mexicana vs. Inglaterra, los vendedores son muy discretos.

Y es que, a lo largo de los cinco partidos del Mundial 2026 en la capital mexicana ha habido en menor o mayor medida los productos típicos alrededor de los partidos de futbol: bufandas, sombreros, playeras, cornetas entre otros, pero esta vez no pueden anunciarse abiertamente con el clásico “llévle, llévle” a los cuatro vientos.

¿Cómo es la venta de mercancía pirata en el México vs. Inglaterra?

En partidos anteriores, vendedores ambulantes ofertaban sus productos sin mayores preocupaciones en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, principalmente sobre Cto. Estadio Azteca, la avenida que rodea al ‘Coloso de Santa Úrsula’ y que además conecta con Av. del Imán.

Sin embargo, hoy la realidad es distinta, pues ofrecen sus productos a discreción y muchos solo los enseñan parcialmente. Si ven elementos de la policía, rápidamente guardan la mercancía. Algunos comerciantes hablaron con El Financiero al respecto.

“Está pesado”, dijo una vendedora clandestina de cervezas a pie de calle. “Se pusieron más pesados”, reafirmó sobre este partido un vendedor de bufandas antes de guardar su mercancía parcialmente escondida ante la presencia de elementos de la SSC.

Entre los productos que ofrecen los vendedores ambulantes hay bandas para la cabeza con motivos patrióticos de 20 pesos, llaveros de varios precios con las mascotas o el balón de la competencia; o sombreros de bombín alusivios a México.

“Ya me querían llevar (los policías) con mi niña”, dijo una vendedora de churros, que ofrce cuatro piezas grandes por 30 pesos.

El fervor por la Selección en el Mundial disparó la venta de piraterí. Imagen ilustrativa. FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM (Rogelio Morales Ponce)

Las cornetas tricolor cuestan 100 pesos, mientras que las gorras valen 120 pero “para que te animes de una vez”, te la rematan en 100, pues no garantizan que puedan seguir allí para cuando termine el partido.

“Si te dicen varias veces, te retiran”, contó otra vendedora, quien además señaló que no es vecina de Santa Úrsula, sino que vino desde fuera para trabajar en las inmediaciones del estadio.

Otro par de estrellas de la piratería son, pese a su registro ante el IMPI, el pato Merlín y el famoso perro Snoopy, ambos en forma de peluche envueltos en la playera de México y que puedes adquirir por un precio de 200 pesos por pieza.

También puedes conseguir las monedas conmemorativas del Mundial 2026 de 20 pesos... pero por un coste mayor. Una, por 100 y la colección de cuatro —con un coleccionador incluido— por 400.

Sobre Las Flores, calle que da a Cto. Estadio Azteca la cual se llenó en esta época de negocios de comida y venta de bebidas alcohólicas, puedes encontrar la playera pirata de la Selección Mexicana por 500 pesos. Además, una michelada, azulito o mojito de litro con un elegante vaso blanco con el escudo de la Selección Mexicana.

Probablemente el ‘best seller’ de hoy sean las capas para la lluvia, las cuales las encuentras en nada menos que 100 pesos y disponibles en varios colores. Dichosos aquellos que las adquireron, puesto que las lluvia —e incluso tormenta eléctrica— se hizo presente en las horas previas al juego.