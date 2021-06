Hiram Peón: La importancia de vivir

“Some day, we will all die, Snoopy. - True, but on all the other days, we will not”.

En lenguaje coloquial este diálogo entre Charly Brown y su mascota Snoopy -que es todo un clásico- se podría traducir así: “Un día, todos nos vamos a morir, Snoopy” y la respuesta sería “Cierto Charly, pero los otros días no”.

Los dos, Charly Brown y Snoopy, son personajes del cómic norteamericano Peanuts creado por Charles M. Schulz.

Esta frase, creada por Schulz, expresa una filosofía relacionada con el estar presente y dejar de preocuparse por lo que pueda ocurrirnos en el futuro.

Si es cierto, algún día, todos moriremos; pero, aparte de ese día, no hay porque preocuparnos por todos los demás días.

¿De qué debemos preocuparnos entonces? De vivir, de vivir intensamente, de vivir gozando la compañía de las personas que nos rodean, nuestros amigos, familiares, colegas, vecinos, compañeros de trabajo y en general de todos los seres vivos que nos rodean.

“La única manera de expandir tu mente es leyendo”, nos comentó el maestro Federico Ferro Gay; en aquel entonces Federico vivía en El Paso e íbamos por él, Sergio de la Peña y yo, para traerlo a Ciudad Juárez, para que nos diera dos clases por semana. Él era un filósofo italiano y uno de los mejores maestros de nuestra carrera de Ciencias Políticas en la Universidad de Chihuahua.

Ahora viene también a mi memoria Lin Yutang, periodista chino, que escribió un librito que impactó en Estados Unidos “La importancia de vivir”. Entre sus hojas descubrí que escuchar los sonidos que hacen los pájaros de un parque o una parvada de cotorros volando juntos, es tan importante como compartir una copa de vino con un grupo de amigos mientras nos comemos a pedazos un pan de elote o una bolsa de hojarascas.

Tengo muchos amigos, pero en particular algunos de ellos comparten conmigo eso, su afición de vivir.

Todo esto es solo para comentar que es más importante vivir que pasarse los días mascullando en nuestra mente, siguiendo círculos de pensamientos llenos de resentimiento o rencor; o preocupados por temas irresolubles como la igualdad entre hombres y mujeres, o los roles de los hombres y las mujeres en la familia, preguntándose si estos roles deben ser iguales o si la función de proveedor solo le corresponde a los hombres, por ser hombres.

Es más importante vivir intensamente. Es más importante amar intensamente a todo y a todos. No a una persona, sino a todas las personas. No a los perros, sino a todos los animales. No es posible ser héroe por matar una cucaracha y ser verdugo por matar una abeja. No matar y punto. Pero no porque lo dice un mandamiento religioso. Sino porque está en nuestra naturaleza amar todo y a todos los seres vivos y eso incluye a Gaia. Nuestro planeta.

Así que en la política ahorita estamos todos tronándonos los dedos preguntándonos si el Gobernador Electo, Samuel García, va a ser un buen gobernador o si se desinflará como el gobernador independiente saliente, Jaime Rodríguez Calderón, que de sus promesas solo cumplió una: cancelar el proyecto Monterrey VI.

Se trataba, por si no lo recuerda, de un acueducto de poco más de 500 kilómetros, que nos hubiera costado, a los regiomontanos, poco más de 14 mil millones de pesos para traer agua a la metrópoli.

No se trata de que seamos displicentes, si hay que preocuparnos, y para eso están las leyes, para que se cumplan, pero es más importante vivir, como si nada fuera importante en la vida, más que la vida misma.

Mantengamos la esperanza. Hasta la próxima.

El autor es experto en comunicación corporativa y situaciones de crisis. Cuenta con un MBA del ITESM, contacto: Mail: hirampeon@gmail.com