Euforia por muchachos del ‘Vasco’ agota playeras del ‘Tri’: Se vendieron 1.9 millones de camisetas

La Selección Mexicana sueña con superar la que hasta ahora se mantiene como su mejor participación en la historia de los Mundiales: Cuartos de final de México 86'.

La euforia por el paso perfecto de México en el Mundial 2026 ‘disparó’ a tal punto las ventas de la playera de la Selección Mexicana que Adidas prepara nuevos cargamentos ante el desabasto en puntos de venta.

Además, la playera de México es la camiseta más vendida de las 48 selecciones participantes de la Copa del Mundo, según datos de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex).

Rafael Torre Lamuño, presidente del grupo, afirmó que el desempeño de la Selección Mexicana, que enfrentará a Ecuador en la ronda de dieciseisavos de final, elevó las expectativas de comercialización para las siguientes rondas del Mundial 2026.

“Tengo los datos de que en este momento aquí en el país ya se vendieron 1.9 millones de playeras. Aparte de ser la más bonita, es la más vendida de todas las selecciones que juegan el Mundial, por arriba de Brasil o Alemania", señaló.

Rafael Torre Lamuño explicó que en numerosos establecimientos ya es difícil encontrar unidades debido al fuerte ritmo de ventas.

“Si vas a la tienda de Adidas, a la tienda de Innova o al retail, en muchos lados de hecho ya no tienen o están limitados en cuanto a las tallas y al resurtido”, comentó.

La Canaintex prevé que si México avanza aún más en el Mundial 2026, la demanda por la playera de la Selección Mexicana crecerá por lo que Adidas mantiene comunicación con sus proveedores para reforzar el abasto.

“Adidas está en constante comunicación con las fábricas donde tiene su proveeduría y están viendo gran respuesta. Creo que habrá resurtidos importantes, porque una cosa es hacer un buen Mundial 2026 o quedarte en grupos y otra es el furor y cómo está la gente en todo el país”, comentó.

70% de playeras vendidas de la Selección Mexicana son ‘piratas’

Torre Lamuño recordó que la producción fue planeada con más de un año de anticipación y destacó que México se consolidó como el principal centro manufacturero del jersey de la Selección Mexicana.

“La camiseta versión fan, no la de jugador, el 85 por ciento de la producción mundial orgullosamente se hizo aquí. Esto representa que se hicieron más de 5 millones de playeras de la Selección Mexicana”, explicó.

A esa cifra se suma alrededor de un millón de playeras promocionales oficiales destinadas a patrocinadores, también confeccionadas en territorio nacional. La producción se concentró principalmente en Irapuato, Guanajuato, que emplea a más de 3 mil trabajadores y forma parte de una cadena integrada que abarca desde la fabricación del hilo hasta la confección final.

El proyecto refleja la capacidad competitiva de la industria textil mexicana para atender pedidos de marcas globales bajo estándares internacionales de calidad.

Sin embargo, advirtió que el principal desafío continúa siendo la piratería. Estimó que siete de cada diez playeras de la Selección Mexicana que circulan en el mercado son ‘patitos’, pese a los operativos realizados por las autoridades.

“No hay forma de competir contra ellas porque la playera oficial versión fan vale 2 mil pesos y encuentras playeras (piratas) por 150 o 200 pesos”, afirmó.