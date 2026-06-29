Bolsa Mexicana de Valores suspende inicio de sesión: ¿Qué problema tuvo HOY 29 de junio?

En Estados Unidos, las bolsas operan con ganancias gracias al avance de las acciones de compañías tecnológicas.

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) suspendió operaciones antes del inicio de la sesión de este lunes 29 de junio.

La BMV informó en un comunicado que detuvo las operaciones en los mercados de acciones, metales y renta fija, entre otros.

Posteriormente, indicó que se había producido un incidente con la transmisión de datos, el cual estaba siendo investigado. Un representante confirmó que las operaciones se habían suspendido antes de la sesión. No se proporcionó una fecha estimada para la reanudación de las operaciones.

¿Qué pasa en la apertura de los mercados en Wall Street?

Operan con ganancias, impulsado principalmente por el desempeño de las empresas tecnológicas. El Nasdaq lidera los avances con una ganancia de 0.97 por ciento, mientras que el Dow Jones sube 0.80 por ciento. En tanto, el S&P 500 mantiene un avance más moderado de 0.20 por ciento, en una jornada en la que los inversionistas muestran un mayor apetito por el riesgo y respaldan el desempeño de las acciones de crecimiento.