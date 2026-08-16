Hermano y cuñada de ‘Andy’ López Beltrán comparten fotos y videos desde EU en medio del retiro de visa de EU

José Ramón López Beltrán presumió que sí cuenta con visa para viajar a Estados Unidos. (Capturas de pantalla).

José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, presumió en redes sociales fotografías de su viaje en Estados Unidos con su familia, en medio de la polémica por el retiro de la visa de ‘Andy’ López Beltrán y acusaciones de Morena de injerencia en la política mexicana.

Las imágenes y videos difundidos por Beltrán y su esposa Carolyn Adams, cuñada de ‘Andy’ López, muestran que la familia del exmandatario acudió a Disney con sus hijos y también a Buc-ee, una cadena de tiendas de conveniencia en Texas.

“Saludos desde Buc-ee”, escribió Beltrán acompañado de un emoji de la bandera de México, un corazón, y otro emoji de la bandera de Estados Unidos.

Las imágenes generaron diversas reacciones en redes sociales, pues algunas personas llamaron contradictorio el mostrar el viaje mientras ‘Andy’ López y Morena acusan al gobierno estadounidense de una nueva embestida contra la Cuarta Transformación (4T).

El retiro de la visa del hijo del expresidente López Obrador llevó a la presidenta Claudia Sheinbaum a afirmar que la medida migratoria se llevó a cabo por motivos políticos.

“Esta cancelación de visas que han hecho a ‘personas políticamente expuestas’ tiene un sentido político esencialmente porque no es parejo a todos los países”, afirmó la mandataria el 14 de agosto.

¿Por qué Estados Unidos está revocando visas?

La Embajada de EU en México recordó un posicionamiento hecho en frebrero del Secretario de Estado, Marco Rubio, quien advirtió que su país puede quitar visas contra quienes actúen en contra de los intereses del país norteamericano.

En lo que va de la administración de Donald Trump, se ha retirado 175 mil visas a personas extranjeras, en su mayoría por actividades delictivas, según Tommy Pigott, vocero del Departamento de Estado de EU.

“En lo que respecta a las cifras, la causa principal de esas revocaciones se debe a actividades delictivas. Las tres actividades delictivas más comunes son conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, agresión y robo”, aseguró en entrevista con el medio Breitbart News Daily.

Estados Unidos retira la visa a hijo de AMLO

El hijo del expresidente AMLO informó el 13 de agosto que su visa americana fue cancelada a través de una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y acusó que la medida fue supuestamente ordenada por Marco Rubio, secretario de estado de EU, y Christopher Landau, subsecretario de Estado, también conocido como ‘El Quitavisas’.

“Me dirijo a usted con el respeto que me merece en lo personal y por su investidura para informarle que Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado y Christopher Landau, subsecretario de esa dependencia, autodenominado ‘el quita visa’, han ordenado quitarme el permiso para ingresar a Estados Unidos de América”, detalló.

De acuerdo con ‘Andy’ López Beltrán, el quitarle la visa “no es más que una burda y perversa canallada de estos funcionarios y otros halcones que, en sentido estricto, no son diplomáticos ni mucho menos políticos”, ya que ellos y quienes los rodean actúan como “jefes de pandillas” para espiar, acosar, intervenir y agraviar a otros países y gobiernos que consideran “comunistas”, “amenazas para la seguridad de Estados Unidos” o “narcoterroristas”.