Carney ‘seduce’ a inversionistas con ‘Plan Canadá’: Ofrece 167 proyectos de minas, centros de datos y gas

La Cumbre de Inversión de Canadá reunirá la próxima semana en Toronto a empresas e inversionistas.

Canadá planea mostrar a algunos de los inversores más importantes del mundo un dossier que detalla proyectos por valor de decenas de miles de millones de dólares, que abarcan centros de datos, fabricación avanzada, gas natural licuado, puertos y docenas de minas.

Un documento al que tuvo acceso Bloomberg News detalla 167 proyectos que se compartirán con algunos de los mayores inversores institucionales del mundo, entre ellos BlackRock y el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita. Decenas de empresas se reunirán la próxima semana en el Hotel Four Seasons de Toronto para la Cumbre de Inversión de Canadá, convocada por el primer ministro Mark Carney.

El folleto sugiere la posibilidad de adquirir participaciones minoritarias en empresas o proyectos como Telesat, el mayor operador de satélites de Canadá, y una planta de baterías multimillonaria en Ontario respaldada por una filial de Volkswagen AG.

Una sección de “fabricación avanzada” incluye propuestas tecnológicas con un enfoque en la defensa, como turborreactores para drones y una plataforma de lanzamiento espacial en Nueva Escocia.

En el capítulo sobre “tecnología digital”, se presentan varias propuestas de grandes centros de datos, en particular en la provincia de Alberta, rica en energía, incluyendo un posible campus de centros de datos de 14.500 millones de dólares canadienses (10.500 millones de dólares estadounidenses) que está desarrollando la empresa noruega BW Velora.

Canadá apuesta por minería, energía y tecnología para atraer inversión

También hay una línea de fibra óptica que conecta Canadá con Noruega, una computadora cuántica y una empresa derivada de una planta de fabricación de obleas de microchips respaldada por el gobierno.

Más de un tercio del folleto está dedicado a minerales y proyectos mineros, incluyendo la producción de grafito sintético, tierras raras y la extracción de oro y cobre . El libro también destaca “la primera planta de refinación y conversión de uranio de Canadá en más de 40 años”.

Otra parte importante está compuesta por empresas de energía limpia que desarrollan tecnologías como la captura de carbono y el hidrógeno. El sector energético y de servicios públicos, incluida la energía nuclear, conforma otro capítulo.

Otros proyectos destacados incluyen modernizaciones portuarias a gran escala, como el puerto marítimo de Churchill, en el norte de la provincia central de Manitoba, un oleoducto propuesto para la costa oeste de Canadá e instalaciones para la exportación de gas natural licuado.

El documento de 66 páginas detalla el objetivo de cada proyecto, su estado actual y comparte la información de contacto de la administración. La introducción destaca las ventajas de Canadá, cómo su agencia “Invest in Canada” ayudará a los inversores y el ambicioso plan del gobierno para impulsar una inversión total de 1 billón de dólares canadienses en Canadá durante los próximos cinco años.