Nobel de Física dice que China está a ‘nanosegundos’ de una computadora cuántica: ‘Deberían preocuparse’

Nobel de Física dice que China está a ‘nanosegundos’ de crear una computadora cuántica. (Foto: Shutterstock)

Uno de los ganadores del Premio Nobel de Física de este año advirtió que China está reduciendo rápidamente la brecha con Estados Unidos en la computación cuántica.

“China es definitivamente muy competitiva en esto”, dijo John Martinis en una entrevista con Bloomberg News en Tel Aviv. “La gente debería preocuparse de que exista una verdadera competencia”.

Estados Unidos, Europa y China están compitiendo para construir computadoras cuánticas con aplicaciones prácticas, un desarrollo que, según Martinis, tardará entre cinco y diez años.

Esta tecnología, de gran importancia estratégica, promete crear un nuevo tipo de computadora que aumenta enormemente la capacidad de procesamiento, con el potencial de descifrar comunicaciones militares y facilitar el acceso no autorizado a infraestructuras críticas.

Empresas como Google buscan crear una computadora cuántica

Gobiernos de todo el mundo, empresas como Google (de Alphabet) e International Business Machines, y numerosas startups trabajan en esta tecnología, que aún se encuentra en fase de investigación.

Martinis trabajó anteriormente en Google para desarrollar hardware cuántico útil con el objetivo de alcanzar la supremacía cuántica, es decir, la capacidad de realizar una tarea mucho más rápido que una computadora clásica.

Martinis afirmó que se consideraba que China llevaba un retraso de unos tres años en esta tecnología cuando Google anunció que había alcanzado este objetivo en 2019.

“Pero se pusieron al día rápidamente. Ahora nos preocupa que tal vez les llevemos una ventaja de nanosegundos”, dijo Martinis. “Leí sus artículos y tienen una comprensión muy clara de lo que hacen. Cuando en Occidente se publican artículos sobre avances recientes, a menudo en un par de meses se publica un artículo con capacidades similares”.

Martinis, profesor de la Universidad de California en Santa Bárbara, afirmó haber advertido del peligro a los funcionarios de la Casa Blanca, más recientemente durante una visita hace varias semanas. La administración Trump es muy consciente del desafío, afirmó, pero primero priorizó mantener una ventaja en inteligencia artificial sobre China. “Ahora están avanzando hacia la cuántica”, añadió.

Las computadoras cuánticas se basan en cúbits, que pueden ser 0 y 1 simultáneamente, lo que aumenta drásticamente la cantidad de información que se puede procesar en comparación con las computadoras tradicionales.

En octubre, Google anunció que ejecutó un algoritmo en su chip de computación cuántica “Willow” que era 13 mil veces más rápido que el posible en la mejor supercomputadora del mundo. Este avance puede replicarse en plataformas similares y allanó el camino para aplicaciones útiles de la tecnología cuántica en los próximos cinco años, según Google.

Martinis estuvo en Tel Aviv para instalar un dispositivo qubit superconductor creado por Qolab, una empresa que fundó después de dejar Google en 2020. El proyecto es una colaboración con el Centro de Computación Cuántica de Israel y la startup Quantum Machines y estará disponible para investigadores de todo el mundo.

Recibirá el Premio Nobel la próxima semana en Estocolmo. Martinis lo recibió junto con John Clarke y Michel Devoret, científico jefe del equipo de IA cuántica de Google, por descubrimientos que impulsan el avance de la computación y los sensores cuánticos.