Trump afirma que precios del petróleo bajarán... pero hasta después de las elecciones en EU

Los precios del petróleo bajarán, pero Trump considera que hasta después de noviembre.

El presidente Donald Trump señaló el miércoles que los precios del petróleo, que se han disparado durante la guerra con Irán, probablemente no bajarán hasta después de las elecciones legislativas en Estados Unidos.

Los precios del petróleo subieron el miércoles más de un 3 por ciento, llevando al barril de la mezcla Brent a rebasar el umbral de los 100 dólares por primera vez desde julio, cuando Estados Unidos intensificó los ataques contra Irán.

“Los precios del petróleo van a desplomarse poco después de las elecciones”, declaró Trump. “Creo que va a tardar un poco más que las elecciones de mitad de mandato”.

Durante un intercambio con reporteros antes de viajar a Dallas para una convención republicana, Trump señaló que cree que Irán terminará por ceder una vez que se celebren las elecciones.

“Están desesperados por tratar de influir en las elecciones, para que podamos tender a un grupo de gente bien débil, y dejarlos tranquilos y permitirles tener su arma nuclear”, sostuvo Trump. “Creo que la guerra va a terminar inmediatamente después de las elecciones porque ya no pueden aguantar más”.

El presidente dijo al inicio de la guerra que los combates durarían apenas unas semanas, pero el conflicto ya se encuentra en su séptimo mes. La guerra ha provocado una desaceleración drástica en el flujo del petróleo desde el Golfo Pérsico y a través del estrecho de Ormuz, por donde en tiempos de paz pasaba alrededor del 20 por ciento del crudo comercializado a nivel mundial.

Los comentarios de Trump sobre el estado del conflicto son de llamar la atención, mientras su gobierno enfrenta cada vez más presión por abordar el aumento en los precios de la gasolina sin que haya un final del conflicto en el horizonte.

Trump minimizó el conflicto la semana pasada, calificándolo de “una tontería”, incluso cuando los republicanos expresaron su preocupación de que la guerra sea un factor de peso para los votantes, quienes deben lidiar con los altos precios de la gasolina y una mayor inflación.

Estados Unidos ha recurrido a sus reservas estratégicas de petróleo, que a principios de agosto cayeron por debajo de los 300 millones de barriles, una disminución de más de 100 millones de barriles respecto al inicio de 2026.

La predicción de Trump de que la guerra no llegará a su fin hasta después del 3 de noviembre se produce después de que el vicepresidente JD Vance se abstuvo la semana pasada de pronosticar si el conflicto llegaría a su fin antes de las elecciones legislativas, en las que los republicanos intentan conservar su estrecha mayoría en el Congreso.

Vance dijo a los reporteros que no quería fijar “plazos artificiales” para el fin de la guerra.

“Pero cuando se preguntan: ‘¿Cuándo terminará esto?’, me están preguntando: ‘¿Cuándo dejarán de atacar barcos los iraníes?’”, señaló Vance. “Creo que la realidad es que no sé la respuesta a esa pregunta. Tendrías que preguntarle a los iraníes”.

El crudo estadounidense de referencia se situaba el miércoles en torno a los 96 dólares por barril, y los precios de la gasolina en Estados Unidos aumentaron significativamente.

El precio promedio de la gasolina regular alcanzó 1.11 dólares por litro (4.22 dólares por galón), más de 26 centavos por litro (un dólar por galón) de lo que se encontraba a estas alturas del año pasado, según AAA.

Los precios del diésel, que pueden tener un impacto desproporcionado en los consumidores porque se utiliza en el transporte y la producción, alcanzaron un máximo histórico el viernes y han seguido subiendo desde entonces. El precio promedio subió a 1.57 dólares por litro (5.94 dólares por galón).

El combustible para aviones se ha encarecido tanto que aerolíneas de todo el mundo han reducido su número de vuelos a medida que aumentan sus precios.

Los más recientes movimientos en el mercado se producen después de que el ejército de Estados Unidos informó que destruyó cinco embarcaciones petroleras iraníes en respuesta a los intentos de ataques con misiles por parte de Irán contra un buque de guerra de la Marina, y después de que ataques hutíes provocaron incendios en instalaciones petroleras en Arabia Saudí.