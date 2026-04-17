Multimillonarios del mundo tendrán cumbre en Canadá: ¿Qué sabemos del ‘as bajo la manga’ de Mark Carney?

En septiembre, Canadá realizará una cumbre con multimillonarios del mundo con el objetivo de atraer inversiones.

Canadá celebrará en septiembre una cumbre con los mayores inversores y los principales líderes empresariales del mundo como parte del programa del primer ministro canadiense, Mark Carney, para atraer centenares de miles de millones de dólares al país.

El Gobierno canadiense dijo en un comunicado que la llamada Cumbre de Inversión de Canadá se celebrará del 14 al 15 de septiembre en Toronto, con el objetivo de “atraer nuevas inversiones a Canadá para impulsar proyectos de construcción nacional, crear nuevas oportunidades profesionales para los canadienses y hacer crecer” la economía.

La cumbre será organizada por el Gobierno federal en colaboración con el Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) y el Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments), dos de los mayores inversores institucionales de Canadá.

La radiotelevisión pública canadiense, CBC, indicó que Carney, que anteriormente fue gobernador del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra, ha invitado a la cumbre a un centenar de los mayores inversores del mundo, empresas como BlackRock o fondos soberanos de inversión como el de Singapur.

‘Canadá tiene lo que el mundo quiere’, dice Mark Carney

Carney declaró que “Canadá tiene lo que el mundo quiere”. “Somos una superpotencia energética, con la fuerza laboral más formada del mundo y una solidez fiscal inquebrantable.

La primera Cumbre de Inversión de Canadá aprovechará estas ventajas para impulsar miles de millones en nuevas inversiones en el país”, añadió.

Por su parte, John Graham, presidente y consejero delegado de CPP Investments, afirmó que “Canadá está en su mejor momento cuando reúne a líderes del sector público y privado para mostrar las fortalezas del país, profundizar las relaciones comerciales y generar valor económico duradero”.

Uno de los principales objetivos del Gobierno de Carney es movilizar en los próximos cinco años 205 mil millones de dólares de dinero e incentivos públicos para atraer inversiones adicionales por valor de un billón de dólares.

¿Qué sabemos de la nueva oficina que creó Mark Carney en Canadá?

Para lograrlo, el primer ministro canadiense ha creado la llamada Oficina de Grandes Proyectos para gestionar y acelerar grandes proyectos económicos como la construcción de centrales nucleares, el desarrollo de minas de minerales críticos, infraestructuras de transporte y logística o grandes proyectos industriales.

La Oficina de Grandes Proyectos ya ha identificado 15 proyectos con un valor estimado de 126 mil millones de dólares.