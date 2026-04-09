Extracción de Gas Natural vía ‘fracking’: ‘Independencia de gas importado de EU tomará de 10 a 15 años’

El especialista en Energía advirtió que fue un error dejar de realizar el fracking en México. (Shutterstock)

Con el posible regreso del fracking se tiene como principal objetivo alcanzar la independencia de gas natural en México debido a que actualmente alrededor del 70 por ciento es importado por Estados Unidos.

“10 años a 15 años tardará en reducir la dependencia del gas natural de Estados Unidos. Esto significaría hacer inversiones de entre 35 y 45 mil millones de dólares anuales en los próximos diez años, así como tener entre 100 y 140 equipos de perforación para hacer esta actividad”, explicó Ramsés Pech, experto en Energía, en entrevista con Azucena Uresti.

Al ser cuestionado sobre el regreso del fracking, Pech aseguró que fue un error dejar de realizar esta actividad.

“Ya se dieron cuenta del problema que tenemos de la dependencia en el gas natural licuado”, agregó.

¿Por qué es importante que México alcance una independencia de EU en la importación del gas natural?

El especialista advirtió que en los próximos meses, EU controlará todo el mercado del gas natural debido a las exportaciones tras la situación en Medio Oriente que lo llevará a tener una hegemonía en la venta de gas natural licuado. Los mayores beneficiados serán países asiáticos y europeos.

“México queda a la merced, pero el fracking es una decisión tardía. Necesitaríamos perforar entre 2 a 3 mil pozos no convencionales con fractura hidráulica que son los que van a dar mayor incremento de producción”, apuntó Ramsés Pech.

La recomendación del experto en Energía es que también se permita la entrada de inversionistas extranjeros, sobre todo estadounidenses, para realizar el fracking debido a la maquinaria y experiencia que tienen.

“EU perfora al año entre 10 y 16 mil pozos por año. Ellos tienen operando más de 500 mil pozos de gas natural. Técnicamente es complicado y en algunas zonas no hay certeza de transitar con seguridad en las brechas que se deben perforar”, agregó Pech.

¿Qué sabemos del regreso del fracking en México?

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la instalación de un comité técnico para analizar la posibilidad del regreso del fracking a México y que dicha actividad se realice de manera sustentable.

Lo anterior quiere decir que especialistas analizarán la forma en la que el fracking reduzca los impactos ambientales al máximo.

“Cabe señalar que en México no hay impedimento legal alguno para aplicar el fracking en la explotación de hidrocarburos. Sin embargo, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador reiteradamente se manifestó en contra de su uso y en su último año de gobierno mandó una iniciativa, la cual incluía prohibir la minería a cielo abierto y el fracking con agua como fluido base”, explica Jeanette Leyva, columnista de El Financiero, en su texto Finalmente, sí al fracking.

Jeanette Leyva también anticipa que ante el fracking hay dos retos pendientes. El primero, elegir la tecnología con químicos biodegradables para dicha actividad.

Mientras que el segundo es encontrar los lugares específicos para la extracción y la preferencia sería en yacimientos profundos para no afectar a los mantos acuíferos y que tengan baja densidad poblacional.