Sheinbaum dice SÍ al fracking en México: ¿Qué es y por qué AMLO pensaba prohibirlo?

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró por qué, pese a compartir el mismo proyecto de nación que el expresidente Andrés Manuel López Obrador, dio el sí al fracking, mientras su antecesor se resistió a implementar este método para obtener gas natural.

Comentó que ahora existe tecnología que podría reducir el impacto ambiental del “fracking tradicional”, con procesos que reemplazarían el uso de agua y no dependerían de “químicos potentes” para la explotación de gas natural no convencional.

“Las nuevas tecnologías, las nuevas técnicas, yo dije ‘el fracking tradicional así como inició, ese no’, porque sí tiene impactos ambientales. (Pero) hay nuevas técnicas, nuevas tecnologías que nos abren la posibilidad de que el agua sea reciclada, de que no se usen estos químicos tan potentes que son difíciles de reciclar, hay nuevas tecnologías. Hay que estar abiertos a estas nuevas tecnologías para fortalecer la soberanía nacional”, dijo Sheinbaum Pardo en la mañanera del 9 de abril.

Subrayó que se posicionó en contra del “fracking tradicional”, por ello no estaría dispuesta a implementar el mismo método con la estrategia que presentó junto a su gabinete de Energía. Sin embargo, recordó que México depende de este mecanismo, ya que es la forma en que empresas estadounidenses obtienen el gas natural que exportan al país.

A su parecer, este proyecto impulsa la soberanía energética del país.

El equipo de especialistas que presentará la próxima semana será responsable de identificar las zonas para la explotación de gas natural no convencional, la tecnología requerida y el método que permitiría reducir el impacto ambiental.

Falta definir contratación en el plan de Sheinbaum

La mandataria precisó que actualmente no existe un mecanismo definido para el desarrollo de las refinerías, aunque contempla la posibilidad de implementar contratos mixtos como en otros proyectos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Negó que, en caso de concretar la explotación de gas natural no convencional, se concesione a empresas privadas la operatividad.

“Concesión no, las concesiones no ni los contratos privados los estamos tomando en cuenta, sino un esquema que ya trabajó Pemex (...), el objetivo es que primero se pague el impuesto para el bienestar, que es fundamental, que es la garantía para todas y todos los mexicanos, y que el mayor porcentaje de explotación vaya para Pemex y, en todo caso, que una parte pueda ser desarrollada por los privados”, comentó.

Reconoció que actualmente Pemex no cuenta con la tecnología para la puesta en marcha del plan, pero indicó que el estudio de especialistas permitirá definir la ruta para obtener los recursos necesarios.

¿Por qué AMLO estaba en contra del fracking?

El expresidente López Obrador mantuvo una postura firme en la política energética y ambiental del país; por ello, al fin de su sexenio intentó prohibir el fracking, bajo el argumento de impedir prácticas que dañen al medio ambiente y la salud de los mexicanos.

Sin embargo, la iniciativa que envió al Congreso ‘se congeló’ y nunca se aprobó algún impedimento para aplicar esta técnica en la explotación de hidrocarburos.

Desde 2018, el expresidente aseguró que no se utilizaría esta técnica de fracking o fractura hidráulica de las rocas durante todo su sexenio. Así cerró la puerta a que se exploten los recursos no convencionales del territorio.

¿Qué es el fracking y cuál es su impacto en el ambiente?

El fracking, conocido formalmente como fracturación hidráulica, es un método de extracción de combustibles, especialmente gas y petróleo, de zonas profundas del subsuelo.

El proceso consiste en introducir un tubo hasta las capas de rocas subterráneas que contienen los hidrocarburos. Una vez ahí, se inyectan a muy alta presión enormes cantidades de agua mezclada con arena y diversos productos químicos para fracturar las rocas.

La arena cumple la función de mantener las rocas abiertas, mientras que las sustancias químicas disuelven los materiales para liberar el gas o el petróleo, permitiendo que estos suban a la superficie junto con el agua.

Según expertos de la UNAM, el fracking contamina de forma irremediable las aguas subterráneas, libera gases de efecto invernadero (como el metano) y puede inducir actividad sísmica.