Viernes fresco para CDMX y Edomex: Así estará el clima el 10 de julio

Clima templado para el inicio del fin de semana: Así está el clima en Edomex y CDMX el viernes 10 de julio.

El Valle de México se prepara para un clima templado para el viernes 10 de julio; además, se prevén cielos mayormente nublados.

Las condiciones atmosféricas estarán influenciadas por circulaciones ciclónicas, las cuales traerán temperaturas variadas a la Ciudad de México y el Estado de México, según reporta el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Qué temperaturas habrá mañana en CDMX y Edomex?

En la Ciudad de México, los habitantes vivirán un día con una temperatura mínima de 11.0°C y una máxima que alcanzará los 25.3°C. El cielo estará nublado, lo que ayudará a mantener un ambiente fresco durante la mañana y templado por la tarde en la capital del país.

Para el Estado de México, Toluca experimentará un ambiente más fresco, con una mínima de 6.7°C y una máxima de 19.7°C. Naucalpan tendrá temperaturas entre 11.0°C y 24.3°C, mientras que Ecatepec de Morelos será la ciudad más cálida, con una mínima de 11.3°C y una máxima de 26.3°C.

¿Se esperan lluvias este viernes en el Valle de México?

Aunque el cielo estará nublado en la Ciudad de México y Toluca, la probabilidad de lluvia directa en estas ciudades será baja para el viernes. La condición de cielo nublado predominará, pero no se pronostican precipitaciones significativas en la zona central del Valle de México.

En Naucalpan, se espera un cielo nublado con vientos de 6 km/h, y en Ecatepec el cielo estará medio nublado con vientos de 6 km/h. El SMN indica que las circulaciones ciclónicas ocasionarán lluvias más intensas en otras regiones del país, como Hidalgo, Puebla y Veracruz.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex el fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 10 de julio : Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

: Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h. Sábado 11 de julio : Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

: Máxima de 25°C, Mínima de 11°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h. Domingo 12 de julio: Máxima de 26°C, Mínima de 11°C, Medio nublado, viento de 5 km/h.

El fin de semana mantendrá una tendencia similar, con temperaturas máximas rondando los 25°C y mínimas estables en 11°C. El sábado el cielo seguirá predominantemente nublado, pasando a medio nublado el domingo, con vientos moderados en la región.

¿Qué municipios tendrán las temperaturas más altas en Edomex?

En el Estado de México, los municipios presentarán variaciones. Por ejemplo, Toluca de Lerdo tendrá temperaturas entre 6°C y 18°C. Por su parte, Naucalpan de Juárez experimentará un rango de 10°C a 22°C durante el día.

Ecatepec de Morelos se posiciona como el municipio con las temperaturas más altas, esperando un rango entre 11°C y 25°C. Estas diferencias destacan la diversidad climática dentro del mismo Estado de México, con zonas más frescas como Toluca y otras más templadas.

¿Qué ropa usar y cómo protegerse en CDMX y Edomex?

Para el viernes, se recomienda usar ropa ligera durante el día, pero llevar una prenda abrigadora para las mañanas frescas y las noches. Los cielos nublados sugieren un ambiente más fresco de lo habitual, por lo que un suéter o chamarra ligera será útil.

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