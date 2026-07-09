Sheinbaum rechaza disculpa de Eduardo Feinmann por comentarios xenófobos contra México: ‘Nos ofende’

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la disculpa ofrecida por el periodista argentino Eduardo Feinmann, quien en días pasados realizó comentarios xenófobos contra México.

Los comentarios de Feinmann provocaron indignación a nivel nacional, luego de que dijo en su programa en vivo que “detesta con el alma” a los mexicanos.

En este contexto, el periodista intentó rectificar al afirmar que sus declaraciones se referían únicamente al ámbito futbolístico; sin embargo, para la presidenta Claudia Sheinbaum, sus palabras siguen siendo una ofensa.

La mandataria desestimó el intento de Feinmann de minimizar sus declaraciones al escudarse en la pasión por el deporte.

“Él se justifica porque solo habló del futbol, o sea que estaba hablando de la selección nacional, dice: ‘no es a todo el pueblo de México, solo al futbol’, pues nos ofende igual porque nadie debe ofender a la selección nacional”, dijo en la mañanera de este jueves 9 de julio.

Además, la mandataria reiteró que, a su parecer, Feinmann “habla por sí solo desde la xenofobia”. Concluyó que esta sería la última ocasión en la que se refiere a este caso, luego de dedicar dos posicionamientos al tema.

¿Cómo se originó la polémica de Eduardo Feinmann?

La polémica estalló durante la cobertura de la Copa Mundial 2026, cuando Feinmann aseguró que la selección de Ecuador recibió amenazas del crimen organizado para perder su partido contra México.

El periodista no presentó pruebas y el Gobierno de México desmintió sus declaraciones.

Posteriormente, tras la eliminación de la Selección Mexicana frente a Inglaterra, el conductor fue cuestionado sobre sus preferencias deportivas y respondió con una serie de ataques contra México.

“Detesto a los mexicanos, los detesto con mi alma”, afirmó. Además, sostuvo que los mexicanos sienten envidia de los argentinos.

Tras la presión de usuarios en redes sociales y el rechazo de diversas celebridades mexicanas, Feinmann utilizó su noticiero para ofrecer una disculpa pública, en la que intentó minimizar sus declaraciones.

El presentador argumentó que sus palabras fueron malinterpretadas: “No fue un mensaje xenófobo, no fue un mensaje de odio, estábamos hablando de futbol (...) Una pasión deportiva nunca debería confundirse con el desprecio de un pueblo”.

Sin embargo, la mandataria sostuvo que se trató de una campaña de desprestigio impulsada por la oposición.

“El asunto es minimizar a la Selección Nacional y su gran triunfo contra Ecuador, hablar mal de los mexicanos. Esa es la derecha, la mexicana y la extranjera”, dijo el 6 de julio.