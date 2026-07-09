Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 9 de julio: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera desde Palacio Nacional este jueves 9 de julio.

La mandataria podría referirse a la respuesta Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México, quien negó haber mentido al gobierno mexicano respecto al conocimiento sobre una operación del FBI en territorio nacional para capturar a ‘El Mayo’ Zambada.

Además, podría referirse a la falta de entrega de información por parte del gobierno de Estados Unidos respecto a la detención de ‘El Mayo’ Zambada y la solicitud de extradición de Rubén Rocha Moya junto con otros nueve funcionarios sinaloenses.

Sigue el minuto a minuto de la conferencia matutina de Sheinbaum a través de El Financiero.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 8 de julio?

En la mañanera anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que la Fiscalía General de la República (FGR) daría a conocer los avances de la investigación sobre cómo ocurrió la captura del narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

En otro frente crítico con el país vecino, la mandataria condenó enérgicamente la muerte del migrante mexicano Lorenzo Salgado a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en Houston, Texas.

En tanto, se refirió al ajuste a la baja de las perspectivas de crecimiento de México por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) para 2026 y 2027, la presidenta desestimó cualquier escenario pesimista, garantizando que “no hay incertidumbre para la inversión, ninguna”.