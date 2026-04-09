Finalmente, sí al fracking

Así como otros temas, el fracking en cierto modo en México fue satanizado desde hace unos años. Aun cuando se ha mantenido en otros países como una fuente de negocio, tan es así que hay que voltear a ver a otras naciones de la región, donde además de aceptar esta modalidad de extracción, hasta beneficios fiscales han otorgado para que las empresas internacionales lleguen a invertir.

Luz Elena González (Ilustración de Lorena Martínez)

Pero en México, como todos sabemos, las alianzas entre el sector público y privado en materia energética se paralizaron en el sexenio pasado, luego de aquellas famosos rondas petroleras. Ahora todo indica que la presidenta Claudia Sheinbaum revivió el tema, eso sí, siempre confiando en la ciencia, por lo que ayer anunció la creación de un comité científico para analizar métodos de fracking que pueda ser de manera sustentable, donde los impactos ambientales se disminuyan al máximo.

Víctor Rodríguez (Ilustración de Lorena Martínez)

Previamente, la secretaria de Energía, Luz Elena González, y el director general de Pemex, Víctor Rodríguez, explicaron que el 75 por ciento del gas natural que consumimos es gas de importación, principalmente de Texas, precisamente extraído mediante fracturación hidráulica, mientras que nuestro país tiene potencial de 83 billones de pies cúbicos en gas convencional, y 141 billones en recursos no convencionales, es decir, estos últimos, solo se pueden extraer por fracturación. Ahí está la mina de gas, sin aprovecharse; critican los métodos de extracción, pero bien que compramos en otros lados a quien “daña”, pero todo indica eso puede cambiar.

Cabe señalar que en México no hay impedimento legal alguno para aplicar el fracking en la explotación de hidrocarburos. Sin embargo, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador reiteradamente se manifestó en contra de su uso y en su último año de gobierno mandó una iniciativa, la cual incluía prohibir la minería a cielo abierto y el fracking con agua como fluido base. La iniciativa quedó guardada, pero lo más difícil era que hubiera una decisión política de la presidenta Sheinbaum para ir en contra del compromiso de AMLO. Finalmente se dio.

Hay otros dos retos pendientes: primero, elegir la tecnología de fracking con químicos biodegradables, los cuales existen; y segundo, los lugares específicos para la extracción, de preferencia en yacimientos profundos para no afectar acuíferos, y que tengan baja densidad poblacional.

De esto último, las opciones están en Tamaulipas y Coahuila, con las cuencas Tampico-Misantla, Veracruz, Sabinas y Burgos, vecinas de los yacimientos de Eagle Ford y de la Cuenca Pérmica en Texas. Tamaulipas ya ha levantado la mano en voz de su secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, quien desde hace meses ha planteado verlo desde el aspecto técnico, sin prejuicios, ya veremos quienes más se suman, y desde luego empresas, que habían volteado a otros países, quizás retomen el interés de invertir en México.

Apoyar a las gasolineras

Tras el anuncio que se dio hace menos de un mes en la pasada Convención Bancaria, por parte de la Asociación de Bancos de México (ABM) que preside Emilio Romano, ante la presidenta Sheinbaum, de eliminar la cuota de intercambio cuando se hagan pagos con tarjeta en gasolineras con la finalidad de apoyar a los empresarios de esta industria que asumieron el costo de topar el precio de la gasolina, y ahora próximamente del diésel, las autoridades financieras trabajan con los demás jugadores del sector financiero para reducir la comisión que pagan las gasolineras al usar las terminales punto de venta.

Ángel Cabrera (Ilustración de Lorena Martínez)

Y es que, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que lleva Ángel Cabrera, también se ha reunido con otros participantes que van desde los emisores de vales de despensa hasta los de carteras digitales; los primeros que están en su mayoría agrupados a la Aseval ya han aceptado también integrarse a este tema.

Se plantea que sean seis meses en los que no se cobre esa cuota de intercambio, pero ojo, hay otros jugadores en donde la propuesta es de integrarse “voluntariamente a fuerza” lo que hace ruido, ya que no se toma en cuenta que son operaciones diferentes, porque unos pasan por cámaras de compensación y por ende tienen que pagar a la cámara la operación que realizan, y otros no lo hacen por esa vía, por lo que les es más fácil aceptar, ya que no tienen que asumir el costo.

Al final, es la crisis de los precios de los combustibles lo que ha originado este tema al que quieren meterle acelerador y que todos los pagos que se procesen con tarjetas de crédito, débito, vales, monederos, no cobren la comisión a los gasolineros, que son los que están asumiendo un costo mayor. Ya veremos si se logra que todos entren, por lo pronto, ahí en las oficinas de la CNBV está el desfile de emisores.

IFECOM y Alta Grupo

El tema de los Concursos Mercantiles en México que esta semana explicábamos tiene muchos malos ejemplos de largos y conflictivos caminos en donde, los afectados siguen esperando que haya una solución y se tomen acciones, ahí está el caso de los acreedores de Alta Grupo.

Son ya casi 10 años, en donde los procesos siguen a “punto de resolverse” y que han criticado el actuar del IFECOM y de los síndicos designados; desafortunadamente dado el tiempo que ha pasado, la mayoría de los acreedores y que esperan recuperar algo son adultos mayores, incluso, algunos ya han fallecido y otros se encuentran en una situación médica crítica.

Raquel Buenrostro (Ilustración de Lorena Martínez)

En este tiempo han interpuesto diversas denuncias, incluso en la misma secretaría Anticorrupción que lleva Raquel Buenrostro, ya que aseguran ha habido una actuación dolosa y falta de ética profesional de parte del conciliador y síndico designado por el IFECOM, incluso del extitular de ese instituto, así como negligencia de servidores públicos de la CNBV y aseguran se han aportado pruebas al concurso mercantil, pero la justicia no llega, ya retomaremos este caso pronto.

Afores invierten con reglas

Bastó que se aprobará la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para que las interpretaciones sobre esta ley sugieran en todos lados. Una que ha estado ya generando más ruido son las inversiones de las Afores en estos futuros proyectos, en donde el dinero ahorrado aseguran no será “perdido”.

La misma Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore) que preside Guillermo Zamarripa aclaró que los principios que rigen toda inversión del Sistema de Ahorro para el Retiro no cambian ya que todo se realiza conforme a la normatividad vigente, bajo supervisión de la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Y recordó que desde octubre de 2024, la Consar actualizó el régimen de inversión de las Afores para ampliar el límite en instrumentos estructurados hasta el 30 por ciento de los activos según la Siefore, es decir, este techo regulatorio ya existía, por lo que la nueva ley no lo modifica, no lo amplía ni lo hace obligatorio y sobre todo cada Afore invierte conforme a sus criterios y comités de inversión.

Eso sí, las Afores invertirán en infraestructura cuando los proyectos sean rentables, estén bien estructurados y pasen los filtros técnicos y de riesgo que exige su mandato, tal como se ha hecho desde hace 29 años. Ahí la aclaración.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.