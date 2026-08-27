Trump ‘reta’ a Canadá: Firma orden que ‘rebautiza’ el Lago Ontario como ‘Lago América’ en Estados Unidos

El presidente Donald Trump anunció que cambiará el nombre del lago Ontario para que se conozca como “Lago América” ​​en Estados Unidos, en un intento por exacerbar su guerra comercial con Canadá.

El presidente republicano firmó una orden ejecutiva que actualizó el nombre del lago para el servicio de nomenclatura geográfica de Estados Unidos. Sin embargo, Trump no puede obligar a Canadá a seguir su convención de nomenclatura preferida.

Esta medida recuerda a su decisión del año pasado de cambiar el nombre del Golfo de México a “Golfo de América”.

‘Canadá es el peor país con el que negociar’, dice Trump tras ‘rebautizar’ el Lago Ontario

Trump, quien firmó la orden mientras estaba sentado en el escritorio Resolute en la Oficina Oval, tenía detrás de él un gran cartel apoyado sobre un soporte con un mapa de los Grandes Lagos. Sobre el lago Ontario, en grandes letras rojas, el mapa decía “Lago América”.

Declaró a los periodistas que Canadá es “el peor” país con el que negociar en materia comercial. “Se creen con derecho a todo y no podemos permitirlo”, afirmó.

El presidente ha estado barajando la idea del cambio de nombre en los últimos días, luego de que Estados Unidos anunciara el fin de semana la imposición de aranceles del 50 por ciento a productos canadienses por valor de 20 mil millones de dólares, tras el fracaso de las negociaciones entre ambos países.

Trump ha estado provocando al vecino del norte de Estados Unidos desde su regreso a la Casa Blanca el año pasado, sugiriendo que el aliado con el que Estados Unidos alguna vez mantuvo relaciones cordiales debería ser absorbido como el estado número 51.

Estados Unidos y Canadá comparten fronteras a lo largo de varios de los Grandes Lagos, incluido el lago Ontario.

La frontera oficial entre Estados Unidos y Canadá se extiende a lo largo del agua que separa las orillas norte y sur del lago Ontario. Este cuerpo de agua conforma gran parte del litoral del estado de Nueva York y separa Buffalo de Toronto, la capital de la provincia de Ontario. Toronto es la ciudad más poblada de Canadá y Ontario su provincia más poblada.