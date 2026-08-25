¿Qué edificios están bajo la mira en Mexicali? Esto sabemos tras las advertencias de EU y Canadá

Estados Unidos y Canadá alertaron sobre riesgos de seguridad en Mexicali y pidieron evitar edificios gubernamentales.

Las alertas emitidas por Estados Unidos y Canadá sobre Mexicali, Baja California, colocaron a la ciudad bajo atención internacional luego de que ambos gobiernos recomendaran a sus ciudadanos evitar los edificios gubernamentales de la ciudad ante la posibilidad de que ocurriera un incidente.

Sin embargo, hasta este martes 25 de agosto, ninguno de los dos países ha identificado públicamente cuáles serían los inmuebles específicos bajo amenaza ni ha informado de manera oficial qué dependencia estaría en riesgo .

“Sabemos lo mismo que ustedes. Como todos los días, nos reunimos los integrantes del gabinete de seguridad. Desde anoche, toda la coordinación entre autoridades que ha existido, pero ahora más”, explicó la alcaldesa de Mexicali a medios de comunicación.

Se han realizado recorridos y patrullajes en los edificios de seguridad y en edificios de la administración local. La Policía Municipal incrementó la presencia de elementos y ahora se exige identificación obligatoria para ingresar

Reportes de prensa apuntan a que integrantes de Los Rusos, grupo vinculado con una facción del Cártel de Sinaloa, habrían planeado acciones contra instalaciones de la Policía Municipal y de la Fiscalía General de la República (FGR), pero las autoridades mexicanas no lo han confirmado.

Elementos de la Guardia Nacional recorrieron el acceso principal de la Plaza de los Tres Poderes.

¿Qué sabemos de la alerta emitida por Estados Unidos sobre Mexicali?

La alerta de Estados Unidos fue emitida la noche del lunes 24 de agosto. La representación diplomática informó que, debido a información relacionada con una amenaza, las actividades del Gobierno estadounidense y los viajes de su personal hacia Mexicali quedarían suspendidos durante el 25 de agosto.

Este martes, Canadá retomó la alerta estadounidense y pidió a sus ciudadanos que se encuentren en Mexicali evitar los edificios gubernamentales y buscar refugio en caso de un incidente.

Entre las recomendaciones para sus ciudadanos, Washington pidió evitar los edificios gubernamentales, mantenerse atentos a su entorno, seguir las indicaciones de las autoridades mexicanas y buscar refugio en caso de que ocurriera algún incidente.

La alerta ocurre días después de un operativo en Mexicali en el que fueron asegurados alrededor de 120 kilogramos de pastillas de fentanilo, equivalentes a unos cuatro millones de dosis, en una acción que contó con información proporcionada por la DEA. El inmueble asegurado fue relacionado con el grupo criminal conocido como Los Rusos.