Alerta de EU en Mexicali: ‘Los Rusos’ planeaban ataque a instalaciones de la Policía Municipal y la FGR

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad por amenazas en Mexicali, Baja California, y suspendió las actividades de su gobierno, así como los viajes de personal estadounidense a la capital del estado este martes 25 de agosto.

De acuerdo con información obtenida por el periodista Luis Chaparro de fuentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en San Diego, la alerta se emitió luego de que la agencia estadounidense interceptara al menos una llamada en la que presuntos integrantes de ‘Los Rusos’ planeaban atentar contra instalaciones de la Policía Municipal y de la Fiscalía General de la República (FGR) en Mexicali.

La gobernadora Marina del Pilar informó que reforzó los operativos de seguridad en Mexicali, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno y pidió que, ante cualquier emergencia, llamar al 911 o denuncia anónima al 089.

“Las acciones de prevención, patrullaje y vigilancia continúan de manera permanente para proteger la tranquilidad de las familias mexicalenses”, añadió.

Por esta razón, desde anoche, unidades de seguridad permanecen en alerta y refuerzan su presencia en los puertos fronterizos de Mexicali.

Mientras que las autoridades estadounidenses recomendaron a sus ciudadanos evitar acudir a edificios gubernamentales de Mexicali y tomar medidas de precaución ante la posible amenaza.

¿Por qué EU suspendió actividades y viajes a Mexicali?

La noche del lunes 24 de agosto, el Consulado General de Estados Unidos en Tijuana difundió un comunicado en el que informó sobre una alerta de seguridad debido a amenazas en la ciudad.

“Debido a la información sobre una amenaza, se han suspendido las actividades del Gobierno de Estados Unidos en Mexicali, así como los viajes a dicha ciudad, el 25 de agosto”, señaló la representación diplomática.

Las autoridades estadounidenses también recomendaron a sus ciudadanos mantenerse atentos a su entorno, seguir las instrucciones de las autoridades mexicanas y mantenerse informados a través de los medios de comunicación locales.

En caso de que ocurra un incidente, pidieron buscar refugio, avisar a familiares y amigos sobre su estado de salud y permanecer atentos a las indicaciones oficiales.

Aunque inicialmente la Embajada de Estados Unidos no detalló la naturaleza de las amenazas, la información atribuida a fuentes de la DEA apunta a un posible ataque contra instalaciones de seguridad y procuración de justicia en Mexicali.

Con información de Quadratín