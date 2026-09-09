Aldo Rendón tiene inflamados el hígado y el bazo: ¿Cuál es el estado de salud del exparticipante de ‘LCLFM’?

Aldo Rendón contó que se le inflamó el hígado y el bazo. (Foto: Lacasadelosfamososmexico/Shutterstock)

Aldo Rendón abandonó La Casa de los Famosos México debido a problemas de salud que le ocasionaron una inflamación del hígado y el bazo. Aunque el stylist ya acudió al médico y se realizó algunos estudios, hasta el momento no cuenta con un diagnóstico que explique qué está provocando los síntomas.

El amigo de Galilea Montijo habló brevemente con Maxine Woodside, a quien encontró en un restaurante, y aprovechó el encuentro para explicar cómo se encuentra después de abandonar el reality show.

Aldo Rendón se sumó a la lista de habitantes de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: CapturaLacasadelosfamososmexico)

¿Cuál es el estado de salud de Aldo Rendón?

Aldo Rendón, exparticipante de La Casa de los Famosos México, explicó que actualmente se encuentra estable, aunque describió su estado de salud como un “desastre”, pues continúa con problemas relacionados con el hígado.

“Este problema me agota, estoy bien, tengo medicamentos, pero sigue siendo un desastre (...) ya llevo más de 15 días sintiéndome mal. Dentro de La Casa de los Famosos México me hicieron algunos estudios”, declaró el stylist.

De acuerdo con su relato, después de que se realizaron los estudios, la doctora detectó una inflamación tanto en el bazo como en el hígado.

Durante su estancia en La Casa de los Famosos México 2026, Aldo Rendón aseguró que llegó a sentir que “ya no podía” debido a las molestias que presentaba. Sin embargo, después de abandonar el programa y acudir con médicos, señaló que ha experimentado una mejoría, aunque todavía no conoce la causa de sus síntomas.

“Saliendo de ese encierro ya estoy mejor, allá adentro se me maltrató todo por eso me enfermé”, comentó.

El stylist también explicó que tomó la decisión de abandonar el reality show porque necesitaba realizarse estudios adicionales que, según dijo, ya no podían practicarse dentro del programa.

“Necesitaba hacerme otros estudios, ultrasonidos, tomografías, sobre todo cuando salieron los resultados supe que debía irme”, dijo a Maxine Woodside.

Antes de abandonar el reality, Rendón también explicó a sus compañeros los motivos por los que decidió salir:

“Me voy de la casa. Las condiciones de la casa no son las adecuadas para que esté aquí. (...) No se asusten, estoy muy bien, pero es la mejor decisión”, mencionó.

¿Qué es la hepatoesplenomegalia?

La inflamación simultánea del hígado y el bazo recibe el nombre de hepatoesplenomegalia. Sin embargo, este término describe un signo que puede aparecer ante diferentes condiciones de salud y no constituye por sí mismo una enfermedad ni significa que ese sea el diagnóstico de Aldo Rendón.

La presencia de un bazo aumentado de tamaño puede estar relacionada con diferentes procesos, entre ellos algunas infecciones y enfermedades de la sangre. En el caso del hígado, su aumento puede estar relacionado con diversas enfermedades hepáticas.

Cuando ambos órganos aumentan de tamaño, los médicos deben investigar cuál es la causa que está provocando esta respuesta.

Una de las posibles explicaciones está relacionada con el sistema circulatorio que conecta el bazo con el hígado. La sangre procedente del bazo llega al hígado a través del sistema porta; cuando existe una alteración que dificulta su circulación por el hígado, puede aumentar la presión en este sistema y provocar congestión del bazo.

Este fenómeno está relacionado con la hipertensión portal, aunque determinar si esta u otra condición está detrás de la inflamación requiere estudios médicos.

Por ello, en el caso de Aldo Rendón todavía no es correcto señalar que la hepatoesplenomegalia sea una enfermedad que padezca, sino describirla como el hallazgo de un aumento o inflamación del hígado y el bazo que él reportó tras realizarse estudios médicos.

¿Qué problemas de salud ha tenido Aldo Rendón?

Aldo Rendón también ha hablado anteriormente sobre otros problemas de salud. Durante una conversación con Yahir en La Casa de los Famosos México, el stylist contó que antes de ingresar al reality le habían detectado anemia.

Rendón explicó que comenzó a experimentar sueño y cansancio que consideraba anormales, particularmente después de realizar ejercicio.

“Luego me dijeron que traigo anemia, te lo juro, antes de entrar. Me hicieron unos estudios y estoy anémico, porque yo dije: ‘No es normal que siempre tengo sueño’”, comentó.

El stylist también reveló que padece queratocono, una enfermedad que afecta la córnea y puede ocasionar alteraciones en la visión.

A estos antecedentes se suman problemas relacionados con el hígado y la vesícula. Aldo Rendón contó que alrededor de 2010 enfrentó una grave crisis de salud después de un periodo de consumo excesivo de alcohol, por lo que permaneció hospitalizado durante aproximadamente seis meses.