La Coreañera, de ‘La Granja VIP’, fue víctima de presunta secta japonesa en el Ajusco: ‘Me tenían encerrada’

Una vez que La Coreañera logró salir de la supuesta secta, no regresó, incluso cuando la buscaron a través de redes sociales. (Foto: Cuartoscuro)

El arranque de La Granja VIP no fue sencillo para La Coreañera, ya que permanecer en una casa sin contacto con el exterior le recordó la ocasión en la que estuvo en una supuesta secta japonesa, donde no le permitían salir.

Abigail Pak, nombre real de la música e influencer, relató esta experiencia durante una de las transmisiones 24/7 del reality show, en el que también participan famosos como Kunno, Carlos Trejo y Niurka.

“Tengo muchos traumas con el Ajusco, con el encierro, me estoy volviendo loca”, compartió la joven, quien antes de convertirse en una popular acordeonista estudió piano clásico y ahora es una de las habitantes de La Granja VIP 2026.

¿Por qué La Coreañera estuvo en una supuesta secta?

Durante una emisión de La Granja VIP, la acordeonista compartió que todo comenzó cuando buscaba becas que le permitieran realizar su servicio social en México.

“No investigué muy bien. Yo necesitaba sacar una beca para regresar a México porque me estaban invitando a tocar con una banda sinfónica, pero mi carrera académica fue otra, yo estudié lingüística. Entonces encontré este programa”, dijo.

Abigail se registró con la idea de que llegaría a México para realizar actividades relacionadas con su carrera: “Me inscribí pensando que era un servicio social, para mi beca de lingüística. No sabía que me iban a encerrar en el Ajusco”.

Una vez que fue aceptada, la organización pagó su vuelo a México y ella comenzó a trabajar; sin embargo, poco después empezó a notar situaciones extrañas en ese lugar.

La Coreañera explicó que estar dentro de la Granja VIP es complicado para ella por los recuerdos que tiene con la secta. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Qué hacían en la presunta secta en la que estuvo La Coreañera?

La Coreañera explicó que el lugar era una escuela fundada por un japonés, donde se impartían clases particulares, aunque no dio detalles sobre las materias ni las edades de los alumnos.

“Era una escuela que adoraba a este señor (el fundador)”, comentó Abigail, quien indicó que una de las actividades consistía en reunirse en círculo, tomarse de las manos y repetir un audio que les ponían en una bocina.

Entre las frases que se decían había elogios al director, como “bendito sea nuestro fundador”. La Coreañera también dijo que los trabajadores no recibían ningún pago por sus labores, sino que únicamente se les brindaba alojamiento y alimentación.

“A los trabajadores no nos pagaban. Parecía una red de tráfico de personas, mi primera impresión fue esa; a lo mejor no, pero parece”, comentó. También indicó que, aunque tenía acceso a su celular, no le permitían salir de la escuela.

“Yo ya tenía una vida social en México, ya tocaba, pero ellos me tenían encerrada en la casa (...) Me sentía secuestrada, pero con teléfono”, compartió y aseguró que, cada vez que mostraba su desacuerdo con alguna situación, la reacción de los encargados era hostil.

¿Cómo logró salir La Coreañera de la supuesta secta?

La acordeonista añadió que logró salir de este lugar a través de la adopción, ya que una mujer se postuló para hacerse cargo de una de las personas que estaban dentro de la organización.

La Coreañera inicialmente temía que se tratara de una familia con las mismas costumbres que la organización, debido a que no los conocía. Sin embargo, cuando llegaron por ella, le hicieron saber que no era así.

“Me subí al carro. Cierra la puerta y me dice: ‘Yo soy normal, yo no estoy metida en esa cosa. Conmigo puedes hacer lo que quieras’”, compartió.

Aunque la persona que la adoptó se comprometió a llevarla de regreso a la escuela para que cumpliera con sus labores, también le dio la opción de no volver si no quería hacerlo. Por ello, Abigail Pak no regresó, incluso cuando la buscaron a través de redes sociales.