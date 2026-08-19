Galilea Montijo ya le pone fecha a su adiós de la TV: ‘Me gustaría una vejez tranquila, que no opinen de mí’

Galilea Montijo reveló algunos detalles sobre su retiro como conductora de programas de TV. (Foto: Cuartoscuro)

La conductora Galilea Montijo ya contempla una fecha para retirarse de los programas de televisión y comenzar una nueva etapa de su vida, lejos de los reflectores y las polémicas.

La presentadora de La Casa de los Famosos México 2026 aseguró que le gustaría tener una “vejez tranquila” y disfrutar de momentos en los que no tenga que estar permanentemente expuesta a la opinión pública.

La conductora Galilea Montijo ya piensa en su retiro de los programas de TV. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

¿Qué dijo Galilea Montijo sobre su retiro?

Galilea Montijo, de 53 años, habló sobre sus planes a futuro durante su participación en el podcast La magia del caos, conducido por Aislinn Derbez, donde fue cuestionada sobre cómo se imagina dentro de una década.

La conductora tapatía explicó que para entonces le gustaría estar alejada de la televisión y disfrutar de una vida con mayor tranquilidad, aunque reconoció que le resultaría complicado dejar por completo el trabajo, pues nunca se ha imaginado sin realizar alguna actividad.

“En 10 años voy a tener 63 años, me preguntas si me veo en la tele, me gustaría que ya no. La idea es verme retirada y disfrutar esta parte de no darme tiempo completo para mí, no sé si dejar de trabajar porque nunca me he visto sin hacer algo, pero sí tener algo de esto que no tengo, dejar que los demás opinen de mí”, declaró.

Montijo incluso reveló que contempla retirarse alrededor de los 60 años, una decisión tomada por voluntad propia y no por considerar que ya no pueda desempeñarse frente a las cámaras.

“Todavía me veo en TV, yo creo unos 8 años más, puedo mantener ese amor en lo que hago durante este tiempo”, comentó.

Uno de los aspectos que más le atraen de alejarse de los reflectores es dejar atrás las críticas y los comentarios sobre su vida y apariencia.

“Me emociona que ya no digan nada de mí. Trato de tener mi burbuja, esta parte de llegar a mi casa, tener mi vida lo más normal posible, amo mi trabajo y lo que hago, divertir y entretener a la gente”, agregó la presentadora Galilea Montijo.

Las declaraciones sobre su futuro profesional ocurren después de que la conductora recibió diversos comentarios en redes sociales por el aspecto de su rostro durante sus apariciones en Hoy y La Casa de los Famosos México 2026.

¿Qué dijo Galilea Montijo sobre la apariencia de su rostro?

Galilea Montijo también ha hablado públicamente sobre el procedimiento al que se sometió para modificar la apariencia de su rostro.

La conductora explicó que se realizó una cirugía estética para realizarse un levantamiento de cejas mediante un procedimiento quirúrgico, pues buscaba evitar recurrir al botox.

De acuerdo con su relato, durante la intervención le retiraron una parte de una glándula ubicada en el cuello. Posteriormente presentó una fuerte inflamación y recibió una inyección para tratar de reducirla, pero el procedimiento le provocó una quemadura de segundo grado.

Las consecuencias también afectaron su gesticulación. En una conversación para el podcast Bajo la Piel, con la especialista Marimar Guerra, explicó cómo comenzó a notar cambios en el movimiento de su rostro.

“La cara cada vez la veía cómo la ceja que se me venía de este lado, la boca se me venía hacia acá”, mencionó Galilea Montijo.

La situación llegó a afectarla emocionalmente al grado de considerar alejarse de la televisión, pues aseguró que el cambio en su rostro también modificó la manera en que percibía su mirada y sus expresiones.

“Cuando siento que yo no puedo controlar mi boca ni mi ojo (...) a mí me daba muchísimo dolor, me quitaba hasta mi paz mental”, recordó.