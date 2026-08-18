‘Lo conseguí porque Bryan Cranston era el director’: Así fue como Hayden Panettiere apareció en ‘Malcolm’

Hayden Panettiere aseguró que fue gracias a Bryan Cranston que obtuvo su papel en la serie 'Malcolm, el de en medio'. (Foto: EFE/Shutterstock)

La actriz Hayden Panettiere apareció en la serie Malcolm, el de en medio, donde interpretó a Jessica, una joven inteligente, sarcástica y con una particular habilidad para manipular a quienes la rodeaban, incluso competía intelectualmente con el protagonista.

De acuerdo con Hayden Panettiere, consiguió el papel gracias a Bryan Cranston, quien también dirigió algunos episodios. Ella recordó años después que el actor apostó por ella para interpretar a un personaje muy distinto a los papeles con los que el público la identificaba.

Hayden Panettiere apareció en 4 episodios de 'Malcolm'. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo) (Jordan Strauss/AP Photo/Jordan Strauss)

¿Cómo consiguió Hayden Panettiere su papel en ‘Malcolm’?

Hayden Panettiere, quien murió a los 36 años, consiguió el papel de Jessica cuando tenía apenas 14 años. En una entrevista con Entertainment Weekly publicada en septiembre de 2025, recordó entre risas algunos detalles de su participación en tres temporadas de Malcolm, el de en medio, incluido el trabajo que realizaban con su cabello para construir la imagen de su personaje.

“Me peinaron el pelo como loca la primera vez que estuve allí. Cepillarme el cabello al final del día era una pesadilla”, recordó Panettiere sobre aquella etapa de su carrera.

La actriz también explicó que disfrutó especialmente la oportunidad porque Jessica le permitió alejarse de la imagen que se tenía de ella. “Me encantó poder interpretar un personaje tan diferente de la forma en que sabía que la gente me veía”, señaló.

Panettiere atribuyó buena parte de su llegada a la serie a Bryan Cranston, quien dirigió el episodio en el que apareció por primera vez. Según recordó, durante la audición él le hizo saber que, a primera vista, no parecía la elección evidente para Jessica, pero decidió trabajar con ella para encontrar la manera de hacer funcionar el personaje.

“Recuerdo todo el proceso de audición. Solo conseguí el papel porque Bryan Cranston era el director”, explicó la actriz.

¿Quién era Jessica, el personaje de Hayden Panettiere en ‘Malcolm el de en medio’?

La actriz Hayden Panettiere interpretó a Jessica, una adolescente que rápidamente destacó por su capacidad para manipular a los integrantes de la familia. El personaje debutó en el episodio ‘Stereo Store’, correspondiente a la cuarta temporada, emitido en 2003.

Jessica llegaba a la vida de los hermanos como una joven cercana a la familia y pronto demostraba que podía identificar las debilidades de los demás para utilizarlas a su favor. Una de sus principales víctimas era Reese, a quien engañaba con facilidad, mientras que con Malcolm establecía una relación marcada por la rivalidad y el juego intelectual.

El personaje regresó posteriormente en la sexta temporada, con el episodio ‘Pearl Harbor’, y volvió a aparecer en ‘Jessica Stays Over’ y ‘Secret Boyfriend’, de la séptima temporada. En estas apariciones se conocieron más detalles de su entorno familiar y de las razones detrás de su peculiar comportamiento.

Jessica funcionaba como una especie de contraparte de Malcolm: ambos eran inteligentes y capaces de anticiparse a los demás, aunque ella utilizaba esas habilidades principalmente para manipular las situaciones a su conveniencia.

¿Qué sabemos sobre la muerte de Hayden Panettiere?

Hayden Panettiere murió a los 36 años el 16 de agosto de 2026. Los servicios de emergencia acudieron a una residencia de los Judson Mill Lofts después de recibir un reporte sobre una mujer inconsciente y, al llegar, encontraron a la actriz en paro cardíaco. Los intentos de reanimación no tuvieron éxito y fue declarada muerta alrededor de las 2:32 p.m.

La oficina del forense del condado de Greenville informó que la autopsia preliminar no encontró signos de traumatismo que hubieran contribuido a su muerte. Sin embargo, las autoridades todavía no han establecido de manera oficial la causa ni la forma del fallecimiento, por lo que la investigación continúa.