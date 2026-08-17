La muerte que marcó a Hayden Panettiere: ‘Mi hermano pequeño, rezo para que te vuelva a ver’

La vida de Hayden Panettiere, actriz de Malcolm, el de en medio y Héroes, estuvo repleta de tragedias que no querían que la definieran, por lo cual se consideraba una “optimista hasta la médula”, según escribió en sus memorias This Is Me: A Reckoning, recién publicadas en mayo.

Hayden Panettiere murió a los 36 años. Fue encontrada inconsciente en una residencia de Greenville, Carolina del Sur, la tarde del domingo 16 de agosto; aunque se le practicaron maniobras de resucitación, fue declarada muerta. No se han esclarecido las causas, pero en la llamada al 911 (recuperada por People y TMZ) se habló de posible “sobredosis” y un “paro cardíaco”.

Además de la depresión posparto, el alcoholismo y otras adicciones, los últimos años de la actriz estuvieron marcados por el fallecimiento de su único hermano, Jansen Panettiere, en 2023.

Jansen también era actor, incluso apareció en un episodio de The Walking Dead, así como en Even Stevens, The X’s, Tiger Cruise, Racing Stripes y Perfect Game.

Hayden Panettiere participó en 'Nashville'.(Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo) (Evan Agostini/AP Photo/Evan Agostini)

¿De qué murió el actor Jansen Panettiere?

Jansen Panettiere, uno de los dos hijos del matrimonio Lesley Vogel y Alan Lee ‘Skip’ Panettiere, falleció por una afección cardíaca no diagnosticada a los 28 años.

Su familia informó la causa de muerte en un comunicado publicado por People en 2023: “Aunque no supone un gran consuelo, el forense ha informado de que el fallecimiento repentino de Jansen se debió a una cardiomegalia (corazón agrandado), junto con complicaciones en la válvula aórtica”.

Al igual que Hayden Panettiere, encontrada inconsciente por una persona cercana, su hermano Jansen fue hallado sin vida por un amigo en Nueva York, quien dijo a la policía que había ido a ver cómo estaba después de que él no acudiera a una reunión de negocios.

En el informe policial, citado por People, el amigo detalló que lo vio “sentado erguido en una silla y sin dar señales de vida”, por lo que llamó a emergencias y confirmaron su muerte.

De acuerdo con Mayo Clinic, la cardiomegalia es un signo de daño o enfermedad cardíaca y se refiere a la dilatación del corazón, lo cual provoca que el órgano tenga que esforzarse más en bombear la sangre al cuerpo.

Hayden Panettiere es recordada por 'Héroes' y 'Triunfos robados' (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo) (Jordan Strauss/AP Photo/Jordan Strauss)

En sus memorias, la actriz de Sueños sobre hielo reveló que su hermano consumía drogas como crack y heroína; asimismo, mencionó que en sus últimos meses Jansen agredió a su madre y no lograron que recibiera rehabilitación.

“A pesar de toda su sensibilidad, amabilidad y su talento puro y maravilloso, mi hermano nos manipulaba porque las drogas lo tenían atrapado. Le proporcionaban una vía de escape que solo él podía entender, y eso significaba que dependía de él —y de nadie más— ponerle fin. Nadie en mi familia quería creerlo, pero teníamos que hacerlo”, expresó.

Hayden Panettiere nunca superó la muerte de su hermano Jansen

El 19 de febrero de 2025, Hayden Panettiere dedicó un mensaje en Instagram por el aniversario luctuoso de Jansen: “Hoy hace dos años que perdí a mi hermano pequeño. Este ser humano extraordinario marcó la vida de tanta gente. Sobre todo la mía”.

La actriz de Triunfos robados destacó su esperanza de volver a verlo: “El dolor es inconmensurable. Rezo para que estés en un lugar maravilloso, J. Para que descanses en paz y para que, cuando todo haya pasado… te vuelva a ver. Descansa en paz, hermano. Te echamos muchísimo de menos y te queremos más allá de lo imaginable".

En 2024, Hayden contó a People los efectos en su cuerpo en los meses después de perder a su hermano: “Simplemente me hinché como un globo. No importaba lo que hiciera ni lo que comiera. Sé que el estrés y el cortisol que circulan por el cuerpo pueden provocar eso. Ahora creo que mi cuerpo se estaba protegiendo, resguardándose del mundo”.

El duelo siempre la acompañaría: “Cuando lo perdí, sentí como si hubiera perdido la mitad de mi alma... Siempre tendré el corazón roto, nunca podré superarlo. Por muchos años que pasen, nunca superaré su pérdida”.

Dos meses antes de su muerte, la intérprete contó a E! News que sentía culpa: “Simplemente va evolucionando y, sobre todo, cuando tienes un hermano y eres la mayor, te invade la culpa por no haber cumplido con tu deber; y, sobre todo, lo que le llevó a la muerte era algo que yo, precisamente yo, debería haber entendido (...) Lo extraño todo el tiempo”.