¿Tomas colágeno todos los días? Esto puede pasarle a tu intestino si lo consumes en exceso

El colágeno se ha convertido en el producto estrella de muchas rutinas de skincare por la manera en la que actúa sobre la piel y otros tejidos, como las articulaciones, los huesos, los vasos sanguíneos y la córnea.

Esta proteína está presente de manera natural en el cuerpo, pero con el paso de los años su producción disminuye, lo que se relaciona con la pérdida de elasticidad que caracteriza a la piel joven. De ahí que los suplementos de colágeno hayan ganado popularidad en los últimos años.

Sin embargo, consumirlo en exceso no siempre supone un beneficio para tu salud e incluso puede provocar algunos efectos secundarios. Esto se debe a que el organismo descompone el colágeno en aminoácidos para utilizarlos según sus necesidades, lo que no garantiza que actúe directamente en las zonas que buscas beneficiar.

¿Qué puede provocar el exceso de colágeno?

De acuerdo con el Instituto Valenciano de Ozonoterapia (IVO3T), el consumo de colágeno por encima de las cantidades señaladas como referencia puede ocasionar algunos efectos no deseados. Entre ellos alteraciones intestinales, problemas estomacales, cambios en el sabor de boca y reacciones en la piel.

Alteración intestinal : uno de los efectos mencionados por el IVO3T son los cambios en el tránsito intestinal. Según el instituto, algunos estudios han encontrado que consumir colágeno en exceso puede provocar diarrea, estreñimiento o flatulencia.

: uno de los efectos mencionados por el IVO3T son los cambios en el tránsito intestinal. Según el instituto, algunos estudios han encontrado que consumir colágeno en exceso puede provocar diarrea, estreñimiento o flatulencia. Pesadez, acidez y náuseas : el exceso de colágeno también puede ocasionar molestias digestivas. Entre ellas la sensación de pesadez, acidez, náuseas y pérdida de apetito.

: el exceso de colágeno también puede ocasionar molestias digestivas. Entre ellas la sensación de pesadez, acidez, náuseas y pérdida de apetito. Sabor amargo o metálico : otro efecto del consumo excesivo de colágeno es la aparición de un sabor amargo o metálico en la boca, que puede afectar el disfrute de los alimentos.

: otro efecto del consumo excesivo de colágeno es la aparición de un sabor amargo o metálico en la boca, que puede afectar el disfrute de los alimentos. Reacciones en la piel : el colágeno en altas dosis también puede generar posibles reacciones alérgicas. El instituto menciona entre ellas erupciones, picazón e hinchazón en la piel.

: el colágeno en altas dosis también puede generar posibles reacciones alérgicas. El instituto menciona entre ellas erupciones, picazón e hinchazón en la piel. Hipersensibilidad: en casos raros, el IVO3T señala posibles reacciones de hipersensibilidad, que pueden manifestarse con fiebre, dolor de cabeza, dificultad para respirar o anafilaxia.

El organismo descompone el colágeno que consume en aminoácidos para utilizarlos según sus necesidades.

¿Cuánto colágeno se recomienda consumir al día?

El Instituto Valenciano de Ozonoterapia señala que no existe un consenso único sobre la dosis, pero establece como referencia una cantidad de 2.5 a 10 gramos diarios de péptidos de colágeno. De acuerdo con la información publicada por el instituto, superar los 10 gramos de manera continuada puede asociarse con los efectos secundarios descritos.

¿Cuál es la mejor manera de tomar colágeno?

Una de las formas más seguras para consumir colágeno son los péptidos de colágeno hidrolizado, pequeñas moléculas obtenidas de fuentes animales como pescado, cerdo y vacuno. Se producen mediante procesos de gelatinización e hidrólisis enzimática, que facilitan su asimilación por el organismo.

Según el Instituto Valenciano de Ozonoterapia, los péptidos de colágeno pueden alcanzar una biodisponibilidad superior al 90 por ciento, mientras que otras formas menos procesadas pueden presentar una absorción de entre 30 y 40 por ciento.

En cuanto a la cantidad por día, se recomienda consumir de 2.5 a 10 gramos de péptidos de colágeno. Consumir menos de 2.5 gramos podría tener un efecto limitado, mientras que superar los 10 gramos de manera continua puede aumentar la posibilidad de presentar molestias digestivas.

¿Quiénes deben tener precaución con los suplementos de colágeno?

El Instituto Valenciano de Ozonoterapia señala algunas condiciones en las que el uso de suplementos de colágeno está restringido, entre ellas la esclerodermia y otros tipos de colagenosis, así como la intolerancia a la fenilalanina y las alergias a las fuentes animales de las que procede el colágeno.

Por ello, el instituto recomienda consultar con un médico o nutricionista antes de consumir estos suplementos, debido a que pueden existir contraindicaciones o interacciones con otros medicamentos o suplementos.

El colágeno también puede obtenerse mediante una alimentación equilibrada que incluya alimentos como carnes, pescado azul, huevos y lácteos, según la información del instituto.

La cantidad adecuada, sin embargo, puede variar según las características de cada persona y el producto utilizado, por lo que es recomendable seguir la dosis indicada en el envase y consultar a un profesional de la salud en caso de dudas.